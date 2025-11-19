Власти России предложили передать регионам право вводить запрет на вейпы

Власти заявили о готовности к эксперименту о передаче регионам права на запрет вейпов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти России рассматривают возможность внесения поправок в правительственный законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов, которые позволят регионам самостоятельно вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей. Об этом пишет

ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. По данным агентства, сейчас обсуждается идея экспериментального режима запрета в отдельных субъектах страны.

Такой подход позволит быстро оценить эффективность нововведения и проанализировать его воздействие, от метили в правительстве.

Во время эксперимента, эксперты планируют изучить как положительное, так и возможное негативное влияние запрета на конкретных территориях. После завершения тестового режима будет принято решение о дальнейшей судьбе запрета – требует ли он корректировки, отмены или может быть принят на постоянной основе.

Госдума планирует внести поправку ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нижняя палата парламента намерена рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов до конца года. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России.