В Госдуме в первом чтении одобрили запрет на продажу табака на остановках

Tекст: Ольга Иванова

Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках, передает ТАСС.

Документ был внесен в мае 2025 года Законодательной думой Хабаровского края.

В действующем законодательстве уже запрещена продажа табачной и никотинсодержащей продукции на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, на автовокзалах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Новая инициатива предполагает расширение списка мест, где нельзя торговать подобной продукцией, добавляя к ним ларьки на остановках.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя инициативу, заявил: «Реализация этой инициативы будет способствовать как минимум сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума намерена рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов в течение ближайших двух месяцев.

Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе предоставить регионам полномочия по введению полного запрета на вейпы.