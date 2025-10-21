С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
В Госдуме в первом чтении одобрили запрет на продажу табака на остановках
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках, передает ТАСС.
Документ был внесен в мае 2025 года Законодательной думой Хабаровского края.
В действующем законодательстве уже запрещена продажа табачной и никотинсодержащей продукции на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, на автовокзалах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Новая инициатива предполагает расширение списка мест, где нельзя торговать подобной продукцией, добавляя к ним ларьки на остановках.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя инициативу, заявил: «Реализация этой инициативы будет способствовать как минимум сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума намерена рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов в течение ближайших двух месяцев.
Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе предоставить регионам полномочия по введению полного запрета на вейпы.