Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Средняя зарплата в трех сферах в России превысила 200 тыс. рублей
Зарплата в табачной, финансовой и нефтегазовой сферах превысила 200 тыс. рублей
В России средние зарплаты финансистов, страховщиков, работников табачной промышленности и нефтегазовой отрасли превысили 200 тыс. рублей.
Средняя ежемесячная зарплата в России в трех отраслях экономики превысила 200 тыс. рублей, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата.
Наиболее высокие доходы зафиксированы у специалистов в сфере финансов и страхования – их средняя зарплата в июле составила 221,9 тыс. рублей. Следом идут работники производства табака с показателем 206,3 тыс. рублей и сотрудники нефтегазовой отрасли – 200,3 тыс. рублей.
От 150 тыс. рублей и выше в среднем зарабатывали представители информационно-коммуникационного сектора (176,2 тысяч), добычи металлических руд (164,4 тысяч), научных исследований и разработок (162,3 тысяч), а также работники рыболовства и рыбоводства (159,6 тыс. рублей).
В 16 отраслях зарплата превышала 100 тыс. рублей. К примеру, на производствах лекарств она составила 133,8 тысяч, в металлургии – 122,7 тысяч, среди специалистов по ремонту машин и оборудования – 112,3 тысяч, а у автопроизводителей – 105,6 тыс. рублей.
В целом по экономике средняя зарплата в июле достигла 99,3 тыс. рублей, тогда как год назад этот показатель был на уровне 85 тысяч.
В прошлом году в июле не было ни одной отрасли, где средняя зарплата превышала бы 200 тыс. рублей.
В расчетах учитываются все доходы работников до вычета налогов и с учетом премий, в том числе высокие зарплаты отдельных сотрудников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, медианные зарплаты курьеров в Москве за последний год увеличились на 38% и достиг 132 тыс. рублей.
В Луганской народной республике за три года в составе России средний доход бюджетников вырос благодаря государственной поддержке.