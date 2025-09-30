Tекст: Ирма Каплан

«Благодаря поддержке государства создаются условия для роста благосостояния наших граждан. Средняя зарплата в бюджетной сфере за три года выросла на 58%, а минимальная оплата труда – почти на 47%», – рассказал Пасечник РИА «Новости».

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. После обработки бюллетеней большинство жителей поддержали присоединение к России.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в День воссоединения с Россией новых регионов ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей президент Владимир Путин отметил, что те, кто принял в 2022 году судьбоносное решение, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру.

В третью годовщину референдума о присоединении к России Херсонской области губернатор региона Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности принятого решения о присоединении к России.

