В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Пасечник рассказал о возросших в ЛНР зарплатах бюджетников
В Луганской Народной Республике (ЛНР) за три года в составе России средний доход бюджетников заметно увеличился благодаря государственной поддержке, рассказал глава республики Леонид Пасечник.
«Благодаря поддержке государства создаются условия для роста благосостояния наших граждан. Средняя зарплата в бюджетной сфере за три года выросла на 58%, а минимальная оплата труда – почти на 47%», – рассказал Пасечник РИА «Новости».
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. После обработки бюллетеней большинство жителей поддержали присоединение к России.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в День воссоединения с Россией новых регионов ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей президент Владимир Путин отметил, что те, кто принял в 2022 году судьбоносное решение, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру.
В третью годовщину референдума о присоединении к России Херсонской области губернатор региона Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности принятого решения о присоединении к России.