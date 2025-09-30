Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов

Tекст: Ирма Каплан

«Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение теперь отстаивает со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

«Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

«В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.