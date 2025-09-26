Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Эксперты оценили потенциал турпотока в Донбасс и Новороссию
ЕИПП: В Донбассе и Новороссии ожидается рост турпотока до 9,1 млн
Разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе, сообщил представитель Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ Сергей Косторниченко
Реализация комплексных территориальных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии позволит увеличить ежегодный туристический поток до 9,1 млн человек, передает Луганский информационный центр. Такой прогноз был представлен на Форуме «Развитие туристской инфраструктуры» Сергеем Косторниченко, представителем Единого института пространственного планирования РФ.
По словам Косторниченко, новые территории предлагают уникальные возможности для инвесторов, которые смогут реализовывать крупнейшие инвестиционные туристические проекты с поддержкой государства. Он подчеркнул: «Новые территории в части развития туризма представляют собой уникальные возможности для инвесторов планировать и реализовывать крупнейшие инвестиционные проекты с государственной поддержкой инфраструктурного развития, которые станут точкой притяжения для миллионов туристов нашей страны».
По предварительным оценкам, долгосрочная реализация представленных схем позволит создать более 22 тыс. новых номеров в гостиницах различного формата, запустить водные и автомобильные маршруты, а также организовать 35 региональных туристических маршрутов. В ЕИПП отметили, что схемы охватывают 17 приоритетных географических ареалов и предусматривают формирование ориентиров и комплекса мероприятий для развития сектора.
Архитектурно-градостроительные концепции подготовлены для территорий площадью свыше 2 600 га, что обеспечит основательную базу для потенциального роста отрасли.