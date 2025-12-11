Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также ряду значимых дат, сообщает РИА «Новости».

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основное внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств.

Ключевым событием станет встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее лидеры поддерживали регулярные телефонные контакты, а личная встреча проходила в сентябре на полях саммита ШОС в Китае. Одной из тем дискуссий всегда выступает ситуация на Украине и вопросы безопасности.

Также намечены переговоры между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Предыдущая их личная встреча прошла на том же саммите в Китае, где российский лидер выделил особую дружбу между странами и рост взаимной торговли.

Путин встретится и с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Россия традиционно рассматривает Пакистан как важного партнера в Азии, что не раз подчеркивал глава российского государства.

Запланирована беседа с президентом Ирака Латифом Рашидом – руководство двух стран отмечало важность сохранения постоянного диалога, в том числе по вопросам безопасности.

Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Решение поддержали 86 государств, а инициатива призвана укрепить сотрудничество и диалог между странами. Туркмения имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

