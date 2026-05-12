Ссора на турнире по борьбе в Узбекистане привела к убийству
Мужчина погиб после поножовщины во время соревнований по национальной борьбе курашу в Сурхандарьинской области Узбекистана, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
В Сурхандарьинской области Узбекистана во время соревнований по национальной борьбе курашу произошла трагедия: после ссоры один из зрителей напал с ножом на соперника своего брата, сообщает РИА «Новости». Инцидент, как уточняется в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, произошёл на площадке медицинского техникума в Денауском районе.
По предварительным данным следствия, причиной конфликта стало поражение младшего брата подозреваемого в поединке. Представитель Генпрокуратуры заявил: «По предварительной версии следствия, местный житель, разозлившись из-за поражения своего младшего брата в поединке, напал с ножом на 41-летнего отца соперника».
Потерпевший получил несколько ножевых ранений в спину и живот. Его доставили в реанимацию районного медицинского объединения, однако спасти мужчину не удалось – он скончался от полученных травм.
В настоящее время подозреваемый задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Следственные действия продолжаются.
