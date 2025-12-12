Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков

Reddit оспорила в суде австралийский запрет соцсетей для подростков

Tекст: Денис Тельманов

Reddit подала иск в Верховный суд Австралии против страны и министра связи Анники Уэллс, передает РИА «Новости». В иске соцсеть требует признать недействительной новую поправку к закону о безопасности в интернете, которая вводит запрет на использование социальных сетей лицами младше шестнадцати лет.

С 9 декабря подростки в Австралии не могут пользоваться Facebook*, Instagram* (запрещены в России), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. Владельцам соцсетей, не удалившим профили подростков, грозят штрафы до 50 миллионов австралийских долларов, что составляет около 33 миллионов долларов США.

Также компания добивается, чтобы суд признал, что Reddit не относится к платформам с возрастными ограничениями.

Reddit требует компенсировать судебные издержки и заявляет, что новый запрет ограничивает свободу политического общения, что стало одной из ключевых причин подачи иска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после блокировки игры Roblox появились мошеннические схемы, в которых детям продают несуществующие способы доступа через соцсети и мессенджеры.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует ввести запрет на доступ к социальным сетям для подростков младше пятнадцати-шестнадцати лет до окончания своего срока в 2027 году.

В Австралии технологическая компания приступила к блокировке и удалению аккаунтов несовершеннолетних после введения запрета на использование соцсетей подростками до шестнадцати лет.