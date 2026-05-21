За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.10 комментариев
МИД сообщил о тайном участии западного бизнеса в ПМЭФ
Предприниматели из западных стран подают заявки на Петербургский международный экономический форум, предпочитая сохранять свое присутствие на мероприятии в секрете, заявил глава экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже опять-таки это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума», – цитирует Биричевского РИА «Новости».
Также он рассказывал о желании американских предпринимателей участвовать в Петербургском международном экономическом форуме.
В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал скрытый интерес компаний из Европы и США к этому мероприятию.