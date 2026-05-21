Уголовное дело возбуждено после избиения подростков в Новосибирске

Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел 18 мая в Заельцовском районе города, по данным следствия, злоумышленник избил двух подростков в подъезде многоквартирного дома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Дело завели по статье «Хулиганство».

Один из потерпевших, 15-летний юноша, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи отмечают, что угрозы его жизни нет, здоровью ничего не угрожает.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался ранее не судимый местный житель, который уже задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

По данным местных СМИ, конфликт начался из-за того, что дети качались на качелях на общем балконе верхнего этажа, чем вызвали недовольство мужчины.

