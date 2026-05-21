  • Новость часаВ Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    21 мая 2026, 06:40 • Новости дня

    Адмирал Моисеев поздравил моряков с годовщиной образования Тихоокеанского флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов Тихоокеанского флота с 295-ой годовщиной создания объединения, сообщает Минобороны России.

    Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев направил торжественное обращение военнослужащим, передает Минобороны. «От себя лично и имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с 295-й годовщиной со Дня основания Тихоокеанского флота - гордости нашего Отечества, надежного стража восточных рубежей России!», – заявил военачальник.

    Адмирал напомнил о героической истории объединения. В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч тихоокеанцев обороняли Москву, Ленинград и Сталинград, а в 1945 году освобождали Курильские острова. За проявленное мужество более 30 тыс. моряков получили награды.

    Моисеев подчеркнул, что сегодня личный состав продолжает славные традиции, обеспечивая безопасность морских коммуникаций. Военные моряки и пехотинцы показывают пример доблести в ходе специальной военной операции. Тысячи бойцов уже удостоены высоких государственных наград за отвагу и самоотверженность.

    Отдельные слова благодарности главнокомандующий выразил ветеранам, передающим бесценный опыт новому поколению. Он также поблагодарил семьи военнослужащих, чья поддержка помогает защитникам стоять на страже Родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны привлекло силы Тихоокеанского флота к масштабным учениям ядерных сил.

    В начале мая малые противолодочные корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки.

    В конце прошлого года 155-ю отдельную бригаду морской пехоты ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Девятилетняя партизанка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Комментарии (4)
    20 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    США провели пуск МБР Minuteman III

    США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

    США провели пуск МБР Minuteman III
    @ Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Невооруженная межконтинентальная ракета Minuteman III стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США.

    Американское командование глобальных ударов осуществило тестовый запуск носителя рано утром 20 мая, передает РИА «Новости».

    Испытание прошло на территории базы Космических сил. Военные подчеркнули, что маневр планировался несколько лет назад и не связан с текущей международной обстановкой.

    «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы – от операторов до самой ракеты – выполнять поставленную задачу», – говорится в официальном заявлении.

    Запуск стал комплексной проверкой работы обслуживающего персонала и техники. Инженеры внимательно отслеживали траекторию полета, функционирование двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. Командир летно-испытательной эскадрильи Кэрри Рэй добавила, что испытание полностью подтвердило надежность боевой системы.

    Собранную информацию передадут в американское военное ведомство, министерство энергетики и Стратегическое командование. Специалисты проведут детальный анализ технического состояния ракеты для оценки качества обслуживания и определения дальнейших сроков эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные накануне анонсировали тестовый старт невооруженной ракеты с базы в Калифорнии.

    Данные межконтинентальные баллистические ракеты значительно превысили свой изначально запланированный срок службы.

    Предыдущий плановый испытательный запуск Minuteman III состоялся в марте.

    Комментарии (3)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (3)
    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте решил пригрозить России «разрушительными последствиями»
    Рютте решил пригрозить России «разрушительными последствиями»
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    TWZ: Раскрыт замаскированный под контейнер комплекс запуска сотни дронов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания DZYNE Technologies продемонстрировала недорогие модульные беспилотники Blitz и замаскированную под обычный грузовой контейнер пусковую установку BlitzBox, способную выпустить рой из ста аппаратов.

    Компания DZYNE Technologies раскрыла детали о своем новом беспилотном комплексе Blitz и контейнерной системе запуска BlitzBox, передает портал TWZ.

    Самая крупная версия установки способна запустить волну из ста дронов. За последние четыре месяца Пентагон дважды запрашивал предложения на создание подобных систем.

    «Он заполняет нишу между мультикоптерами и более крупными аппаратами второй группы. Так что вы действительно попадаете в средний диапазон дальности и продолжительности полета, сохраняя при этом оперативно значимую полезную нагрузку», – заявил менеджер проекта Коннор Толер.

    Аппарат Blitz представляет собой небольшой модульный дрон самолетного типа с двумя электродвигателями. В зависимости от батареи он может пролететь до 80 или 150 километров, находясь в воздухе от одного до двух часов. Максимальная полезная нагрузка составляет более двух килограммов.

    Контейнерная система BlitzBox выпускается в двух вариантах: трехметровом на 16 дронов и 12-метровом на 100 аппаратов. Внешне они не отличаются от обычных транспортных контейнеров, что усложняет их обнаружение противником. Установки могут управляться дистанционно через спутниковую связь, включая системы Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали запуск перехватывающих беспилотников с борта турбовинтовых самолетов Ан-28.

    Американские аппараты семейства MQ-9 получат способность для атаки целей дальнобойными крылатыми ракетами.

    На российском патрульном катере проекта 21980 в Черном море впервые появилась решетчатая защита от воздушных дронов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    TWZ: Швеция выбрала французские фрегаты с необычным дизайном носа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведские военно-морские силы пополнятся четырьмя новыми надводными кораблями класса Lulea, проект которых основан на французских фрегатах типа FDI.

    Швеция определилась с выбором будущих надводных кораблей класса Lulea, отдав предпочтение французскому проекту фрегата FDI, пишет TWZ.

    Необычный дизайн с перевернутым носом обошел конкурентов из Британии и Испании. О решении было объявлено на палубе корвета-невидимки Harnosand класса Visby.

    Сейчас корветы Visby водоизмещением 705 тонн и длиной 72 метра являются крупнейшими кораблями шведского флота. Однако новые французские фрегаты будут значительно больше: их водоизмещение составит 4390 тонн, а длина – 122 метра. Выбор в пользу FDI обусловлен интегрированными боевыми системами, зрелостью проекта и сроками поставок. Франция предложила передать первый полностью оборудованный корабль уже в 2030 году.

    «Это решение утроит шведскую противовоздушную оборону наземного и надводного базирования», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фрегаты будут вооружены зенитными ракетами Aster 30 и CAMM-ER, способными поражать цели на расстоянии более 120 и 40 километров соответственно. Вместо французских противокорабельных ракет корабли оснастят шведскими RBS 15, а для борьбы с подлодками установят легкие торпеды Torped 47.

    Артиллерийское вооружение будет представлено шведскими пушками Bofors 57-мм и зенитными комплексами Bofors 40 Mk 4. Выбор французского проекта укрепит военное сотрудничество двух стран, о чем уже упомянул президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что новые корабли усилят позиции шведского флота в Балтийском море и Северной Атлантике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции одобрило закупку четырех французских фрегатов.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о форсированной модернизации шведского флота против российской стороны.

    В прошлом году вооруженные силы королевства запланировали приобретение дальнобойных крылатых ракет.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    У американских вертолетов Apache нашли опасный дефект трансмиссии

    В ударных вертолетах США Apache выявлен опасный дефект трансмиссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У боевых вертолетов армии США Apache AH-64E выявлен дефект трансмиссии, который способен привести к отказу хвостового винта и потере управления, отмечают американские СМИ.

    В одном из основных ударных вертолетов армии США Apache AH-64E обнаружена серьезная проблема с трансмиссией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense One и внутренние документы сухопутных войск.

    В статье приводится вывод расследования: «Расследование сухопутных войск показало, что «у некоторых AH-64E в главных трансмиссиях может произойти внутренняя поломка, в результате которой могут быть потеряны тяга хвостового винта, электричество и гидравлика… Исходная причина этого до сих пор расследуется»». Эти данные содержатся во внутреннем документе по вопросам безопасности.

    Согласно ему, потенциальной неисправности подвержены все вертолеты серии AH-64E, и авторы рекомендуют приостановить полеты всех машин этого типа. Отмечается, что это последняя модификация ударного вертолета Apache, которая приходит на смену предыдущей модели AH-64D.

    В материале Defense One подчеркивается, что расследование ведется на фоне особой зависимости сухопутных сил от Apache в возможной войне с Ираном. Эти вертолеты направляются в иностранные армии, используются для перевозки знаменитостей и сотрудников администрации и рассматриваются как платформа для будущей модернизации в высокотехнологичных «охотников» за дронами.

    Издание напоминает, что за последние месяцы с Apache AH-64E произошло несколько инцидентов. В марте один вертолет разбился во время тренировочного полета в Алабаме, другой потерпел аварию при контрольном вылете в Техасе, а на прошлой неделе машина совершила вынужденную посадку в Южной Корее.

    Одновременно, по данным внутренней документации, в сухопутных силах возник дефицит финансирования. Это вынудило командование сократить количество летных часов и ускорить вывод из эксплуатации более ранней версии вертолета Apache AH-64D.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее боевой вертолет AH-64 Apache армии США совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственном поле близ авиабазы Кунсан в Южной Корее. В марте 2024 года ударный вертолет AH-64E Apache армии США во время учений в штате Колорадо потерпел крушение и два военнослужащих получили легкие травмы.

    Однако совсем недавно западные СМИ сообщали, что американские военные, задействовав именно вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk, уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Песков сообщил о формировании военными реакции России на БПЛА из Прибалтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Силовые структуры внимательно следят за ситуацией с полетами дронов через границу, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации данных Службы внешней разведки.

    «Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уничтожении украинского дрона румынским истребителем.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны после падения аппарата в Резекне.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения на совместных учениях в Белоруссии отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Военные России в ходе учений ядерных сил на территории Белоруссии отработали приведение подразделений применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства обороны.

    По данным военного ведомства Белоруссии, с 18 мая на территории республики проходит тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В маневрах задействованы соединения, отвечающие за применение ядерных средств и их поддержку, уточнили в министерстве обороны Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Позже российское Минобороны сообщило, что в масштабных маневрах участвовали более 64 тыс. военнослужащих.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

    Иран заявил о готовности применить новейшее оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран планирует задействовать ранее не применявшиеся в боевых условиях современные вооружения в случае эскалации конфликта с американскими и израильскими войсками, сообщил иранский военный источник.

    «Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

    Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

    В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.


    Комментарии (12989)
    20 мая 2026, 09:31 • Новости дня
    МО: Ядерные силы привели в высшую боеготовность на учениях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе масштабных учений российские вооруженные силы отработали задачи по скрытному выдвижению оперативно-тактических комплексов и подготовке к проведению пусков, ядерные силы привели в степень высшей боеготовности, сообщило Минобороны.

    Российская армия отработала приведение соединений в высшие степени боевой готовности для применения ядерного оружия, указало Минобороны в Max.

    Подразделения обеспечили доставку боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад.

    Личный состав получил специальные боеприпасы для ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие выполнили снаряжение ракет-носителей и осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пускам.

    В маневрах приняли участие более 64 тыс. человек и свыше 7,8 тыс. единиц техники. Задействовано более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая восемь стратегических крейсеров.

    Кроме того, участники учений успешно отработали вопросы совместной подготовки и применения ядерного арсенала, размещенного на территории Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России объявило о начале масштабных маневров ядерных сил с привлечением более 64 тыс. военнослужащих.

    Двумя днями ранее белорусское военное ведомство сообщило о старте тренировки частей боевого применения специальных боеприпасов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСВТС: Китай сохранил высокий интерес к российским авиасистемам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интерес Китая к российским авиасистемам остается достаточно высоким, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Пекин по-прежнему проявляет значительное внимание к российской авиационной технике, передает РИА «Новости».

    «Их интерес к нашим авиационным системам остается достаточно высоким», – подчеркнул Шугаев.

    Заявление прозвучало на фоне официального визита президента России Владимира Путина в Китай, который начался накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь прошла церемония встречи российской делегации, после чего в Доме народных собраний стартовали двусторонние переговоры.

    В состав представительной российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также руководители крупнейших компаний – Игорь Сечин и Алексей Миллер. Дмитрий Шугаев также принимает участие в переговорном процессе.

    Кроме того, глава ФСВТС прокомментировал реализацию контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию. По его словам, процесс идет строго в соответствии с согласованным графиком. Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков С-400 осенью 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов, завершение поставок ожидается в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Ранее китайская сторона проявила активный интерес к российским высокотехнологичным системам противовоздушной обороны и боевым самолетам.

    Осенью прошлого года Москва допустила возобновление переговоров с Индией о дополнительных поставках зенитных ракетных систем С-400.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:22 • Новости дня
    Шугаев сообщил о постоянном совершенствовании российских систем РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно совершенствуются, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Отечественная оборонная промышленность круглосуточно работает над созданием новых технических решений, передает РИА «Новости».

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подчеркнул важность постоянной модернизации вооружений.

    «У нас у самих система РЭБ постоянно совершенствуется, много внимания уделяется этой промышленности», – заявил Шугаев журналистам в Пекине. По его словам, технологии быстро устаревают, поэтому конструкторам необходимо опережать текущие потребности.

    Глава ФСВТС также отметил высокую востребованность отечественных комплексов ПВО на мировом рынке. Опыт специальной военной операции и недавние события на Ближнем Востоке наглядно подтверждают эффективность и надежность российских оборонительных систем, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за сутки уничтожила одиннадцать вражеских беспилотников.

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о высокой эффективности работы российских комплексов противовоздушной обороны.

    Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о росте числа зарубежных заявок на отечественное вооружение.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 03:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о лазерном оружии на эсминцах США на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США на девяти боевых надводных кораблях лазерные установки и планируют расширить испытания и развертывание аналогичных систем на всем флоте.

    «Вооруженные силы США активно работают над сокращением зависимости от дорогостоящих одноразовых боеприпасов, и лазерное оружие часто рассматривается как часть долгосрочного решения», –  пишет портал The War Zone.

    Недавно опубликованный бюджет на 2027 финансовый год отражает срочность, с которой       миллиарды долларов выделены на масштабные программы исследований и разработок в области направленной энергии.

    «Возможности направленной энергии предлагают недорогую альтернативу традиционным системам с точки зрения стоимости выстрела, увеличенную глубину магазина и улучшенную эшелонированную оборону», – говорится в бюджетных документах.

    По данным портала, корабли USS Spruance и USS John Finn, которые несут боевое дежурство в Индийском океане и на Ближнем Востоке, получили передовую лазерную систему ODIN.

    «Это первая система оптического прицеливания, масштабированная для нескольких эсминцев, оснащена маломощным лазером, предназначенным для работы в качестве «ослепляющего» устройства , чтобы ослепить или дезориентировать электрооптические и/или инфракрасные системы наведения приближающегося оружия, такого как односторонние ударные беспилотники», – сказано в статье.

    Этот комплекс предназначен для дезориентации беспилотных аппаратов противника. Кроме того, установка способна нейтрализовать камеры и чувствительные датчики на вражеских подлодках, самолетах и надводных кораблях.

    Эсминец USS Spruance выполняет задачи в составе авианосной ударной группы Abraham Lincoln в Индийском океане. Всего американское военное ведомство разместило оружие направленной энергии на девяти своих кораблях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец США USS Preble в феврале уничтожил четыре дрона лазером HELIOS. ВМС США в марте возобновили испытания электромагнитного рельсотрона после многолетнего перерыва. В апреле TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российский Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине
    Российские БПЛА уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля
    Автор песен Ваенги и Бичевской умер в аэропорту Белграда

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации