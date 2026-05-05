Корабли ТОФ провели стрельбы по целям у берегов Камчатки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Малые противолодочные корабли «МПК-107» и «МПК-82» Тихоокеанского флота провели учебные артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе флота, экипажи отработали комплексное учение с применением автоматических артиллерийских установок и других видов вооружения.

В ходе учения моряки использовали 30-миллиметровые автоматические установки АК-630М для отражения атак безэкипажных катеров и беспилотников, а также совместно открыли огонь из 76-миллиметровых установок АК-176М по морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. Представители флота отметили, что ключевым моментом стала скоординированная стрельба двух кораблей по одной цели.

Кроме того, экипажи отработали защиту кораблей при стоянке на незащищённом рейде. Для этого применялись профилактическое гранатометание, стрельба из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по макетам плавающих мин.

