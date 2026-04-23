Корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» на учениях в Японском море
Противолодочные корабли Тихоокеанского флота уничтожили подводную лодку условного противника в ходе учений в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.
Противолодочные корабли Тихоокеанского флота уничтожили подводную лодку условного противника в рамках учений в Японском море, передает РИА «Новости». В тактической группе участвовали малые противолодочные корабли «Метель» и «Советская Гавань».
Военные выполнили комплекс задач по поиску и уничтожению вражеской субмарины с применением различных видов противолодочного вооружения. В пресс-службе Тихоокеанского флота уточнили, что экипажи кораблей отработали применение реактивных глубинных бомб и торпед. В воздушном сопровождении участвовал противолодочный вертолет Ка-27ПЛ, который помогал обнаруживать цель.
Роль подводной лодки условного противника взяла на себя одна из субмарин Тихоокеанского флота. Подводники, в свою очередь, упражнялись в уходе от слежения и преодолении минных заграждений на практике.
