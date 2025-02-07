«Пошлинная дипломатия» Трампа окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении нескольких десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль так же, как и Всемирную организацию здравоохранения.0 комментариев
Стало известно о планах DARPA потратить 127 млн долларов на военную медицину
DARPA планирует к 2025 году инвестировать 100 млн долларов в проекты по улучшению устойчивости военнослужащих к экстремальным условиям, а к 2029 году увеличить бюджет медисследований на 28%.
Управление перспективных исследовательских проектов DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)продолжит концентрировать усилия на исследованиях в области военной медицины с целью повышения устойчивости военнослужащих в экстремальных условиях, сообщает РИА «Новости».
Согласно информации из доклада «Росконгресса», к 2025 году агентство планирует потратить почти 100 млн долларов на новые разработки в этой области, с последующим увеличением финансирования на 28% к 2029 году.
DARPA, основанная в 1958 году, нацелена на выявление новых научных идей и продвижение исследований для опережающего развития вооруженных сил США. В ближайшие годы акцент будет сделан на разработке решений, которые помогут военнослужащим справляться с экстремальными нагрузками. В частности, это касается улучшения анестетиков для использования на поле боя, оценки иммунной памяти для продления защиты от инфекций, предотвращения заражения крови после травм и повышения устойчивости против усталости и вирусов.
Общий бюджет семи программ, запланированных на 2025 год, составит 99 млн долларов. Ожидается, что к 2029 году DARPA увеличит расходы на фундаментальные исследования в области военной медицины до 500 млн долларов, что позволит укрепить оборонный потенциал и обеспечить защиту здоровья военнослужащих в сложных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты Америки подозревают в военном использовании комаров-мутантов, что вызывает опасения в международном сообществе. Соединенные Штаты также подозреваются в разработке сверхсекретного спутника-инспектора, который может угрожать безопасности России. ВМС Соединенных Штатов провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты, что подчеркивает их стремление к развитию высокотехнологичных видов вооружений.