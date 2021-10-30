ВМС США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

Депутата от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем

Депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что Рашкина задержали. Он, по предварительным данным, «находился за рулем в нетрезвом состоянии, в багажнике была туша лося», передает ТАСС.

Инцидент произошел ночью 29 октября. Полицейские совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях «Ладу Ларгус» под управлением 66-летнего Рашкина, вместе с ним находился 49-летний мужчина, передает портал «Регион 64».

Автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.

«Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», – сообщил источник.

Рашкину полицейский предложил пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.

В отношении депутата составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области устанавливают обстоятельства инцидента.

На происшествие активно отреагировали в Сети. Так, общественный деятель, экс-сотрудник силовых ведомств, писатель Сергей Карнаухов в Telegram сравнил Рашкина и блогера Алексея Навального.

«Даже увлечения идентичны. Вот два фото. Разница по времени – более 10 лет. Смотрю и кажется, что это сделано в одно время и в одном месте. И убитый лось один и тот же», – отметил он, добавив к записи фото Навального с убитым лосем.

Карнаухов также обратил внимание на состояние Рашкина: «Пьяный он или нет – неизвестно. Но видео наглядно показывает его состояние (какое решит расследование). Убивал он лося или нет, также решит проверка. Но вопрос в другом: ему все снова сойдет с рук?».

«8 июля 2018 года вступили в силу изменения и поправки в Уголовном кодексе РФ в части ужесточения наказания за незаконную охоту. Теперь за убитого лося браконьеру грозит штраф до 1 млн рублей или до пяти лет лишения свободы (...) Здесь может выясниться много отягчающих обстоятельств. Кого они убили – самку лося или самца. Было ли использовано служебное положение Рашкина или других лиц. Обстоятельств для выяснения достаточно. У следствия есть чем заняться. Это серьезное преступление. И это только то, что случайно стало известно. А что еще скрывает депутатский мандат Рашкина?» – задался вопросом блогер.

Политолог, общественный деятель Борис Якеменко отметил в Telegram, что «Рашкину, проигравшему выборы, но все-таки просочившемуся в Думу (...), похоже, не дают покоя лавры (генсека ЦК КПСС Леонида) Брежнева, любившего смело охотиться на привязанного к столбу кабана».

«Но Брежнев хотя бы охотился трезвым. Судя по тому, что Рашкин отказался от медосвидетельствования, он был еще и пьян. Вообще-то в его возрасте и состоянии нужно отказываться не от освидетельствования, а от пьянства. Иначе неровен час все пятнадцать борцов с прививками, чипами, вышками и контакторами лишатся своего вождя. А в целом красивая картина – ветхий пьяный коммунист героически побеждает беззащитного лося. Сюжет о Самсоне и льве в коммунистическом переложении. Впрочем, подождем результатов следствия», – добавил он.

«Ну чего, Валерий Федорович, мандат на стол и петь разлуку? Или опять отмажетесь, как с антиваксерскими митингами?» – написал автор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в Telegram-канале «Русский Сыч».

Напомним, в 2014 году Всероссийское общество охраны природы направило запрос в прокуратуру с просьбой проверить, не было ли в действиях блогера Навального признаков соучастия в незаконной охоте (ст. 258 УК).

Экологи отмечали, что фотографии с тушей убитого лося, которые Навальный разместил в своем блоге, сделаны летом, то есть в тот период, когда охота на лосей запрещена.

При этом после скандала с мертвым лосем Навальный перерегистрировал два охотничьих ружья Benelli на свою жену Юлию.