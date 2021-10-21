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В Британии признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
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США безнадежно отстают от России и Китая в «гиперзвуковой гонке», констатировало британское издание The Telegraph.
В статье указывается, что «США рискуют стать третьим колесом в «гиперзвуковой гонке», передает РИА «Новости».
Автор материала поясняет, что с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, так как боевые корабли станут всего лишь «подсадными утками» для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.
Кроме того, летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
На этом фоне Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» и поставила на вооружение «еще более продвинутую» ракету «Авангард», что «фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке», указывает The Telegraph.
«Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами», – отмечает автор материала.
Ранее сообщалось, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как сообщения об этом застали США врасплох.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что упоминаемая в СМИ информация об испытаниях гиперзвукового оружия не соответствует действительности – Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Между тем в октябре стало известно, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты.
Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева
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«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ).
«ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник.
Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист.
Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы.
«С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт.
«У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили».
«Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики».
В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения.
Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева.
Американист назвал цель обысков в домах родни Дерипаски в США
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«В США пытаются связать деятельность Дерипаски с «вмешательством» России в американские выборы 2016 года», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
«Формальным поводом для обысков послужило расследование минюста США, который уполномочен контролировать соблюдение введенных санкций против персоналий и компаний России», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Процедура простая: поскольку санкции по определению относятся к вопросам национальной безопасности США, то судебный ордер на обыск в доме нарушителя санкционного режима можно получить достаточно быстро», – добавил он.
По словам политолога, точных данных о том, что конкретно искали в доме Дерипаски или его родственников, пока нет. «Мы знаем, что бизнесмен находится под американскими санкциями и долгое время выводил из-под них объединенную компанию «Русал» за счет сокращения своего присутствия там, – пояснил Дробницкий. – Но в данном случае для проведения обысков достаточно было только подозрений в обходе американских санкций».
Однако подоплека этого дела уходит корнями в давнишнюю историю «вмешательства» России в американские выборы 2016 года. «В этом плане логика основывается на следующей цепочке: российский бизнесмен с большими активами – это обязательно «олигарх, связанный с Владимиром Путиным». Более того, известно, что Дерипаска вел какие-то дела с американским лоббистом и первым руководителем президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Следуя этой «логике», выходит, что Путин якобы финансировал выдвижение Трампа на пост президента США, – рассказал собеседник. – Именно эта версия сейчас раскручивается и всячески притягивается за уши в США».
«До этого в Вашингтоне уже практически признали «русское дело» выдумкой и подлогом. Но как только начали арестовывать людей, стоявших во главе этого обмана, произошли обыски в доме Дерипаски и начались новые спекуляции на тему вмешательства России в американские выборы», – указал американист.
Эксперт также напомнил, что похожим образом пытались привязать деятельность Пола Манафорта на посту советника экс-президента Украины Виктора Януковича к «российскому вмешательству» в дела Украины. «Сделали все просто – стали утверждать, что Манафорт работал на «пророссийского» президента, хотя мы знаем, насколько он был «пророссийский», – отметил Дробницкий.
«С Трампом же Манафорт работал очень недолго. Он очень хороший аппаратчик, знающий все нюансы американской партийной кухни, и к тому же известный лоббист. Именно поэтому его сделали главой предвыборного штаба Трампа. В его задачу входило успешное выступление Трампа на праймериз и получение одобрения со стороны Республиканской партии. Со своей задачей он справился и отправился заниматься своими делами», – объяснил эксперт.
«Сейчас предполагается, что Дерипаска имел какие-то бизнес-отношения с Манафортом. Но в этом нет ничего противозаконного, он же лоббист. Если какая-то компания хочет улучшить свой имидж среди инвесторов на американских биржах, значит, ей необходимо создать положительный образ, чем и мог заниматься Манафорт. И, насколько я понимаю, именно эти деньги могли быть задекларированы в полном соответствии с американским законодательством», – предполагает Дробницкий.
Эксперт обратил внимание на то, что эта ситуация должна заставить российских и других бизнесменов, имеющих доступ к стратегическим предприятиям, серьезно задуматься. «Если в Китае, России и других странах человек достаточно приближен к стратегическим ресурсам, то ему лучше минимизировать свои отношения с Западом. В противном случае за ним придет ФБР и начнет всячески «трясти», а формальный повод найти легко. Так что в США нет неприкасаемых людей», – заключил собеседник.
Во вторник сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обысками в два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют, предположительно, родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Сначала начались обыски в огороженном двухэтажном особняке по адресу дом 2501, 30-я улица, Северо-Запад, Вашингтон. Они заняли более десяти часов. Примерно в 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) около 15 сотрудников ФБР начали выносить из дома коробки и чемоданчики. Они погрузили их в служебные внедорожники и уехали. Также они забрали припаркованный у дома черный джип Ford Edge.
Чуть раньше завершились обыски в доме № 12 на Гэй-стрит в Нью-Йорке. Пока американские спецслужбы работали, улица была перекрыта. Сотрудники ФБР также выносили из дома коробки с вещами. Погрузив их в фургон, они уехали в сопровождении автомобилей с мигалками.
Агенты ФБР отказались комментировать произошедшее, однако представитель бизнесмена сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались. Известно также, что на фоне обысков стоимость акций «Русала» упала на 4,09%.
Напомним, в сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая Дерипаску.
Ранее окружной суд по округу Колумбия отказал Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело.
Весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
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В США увидели признаки «оттепели» в отношениях с Россией
В руководстве США полагают, что Вашингтон и Москва постепенно продвигаются вперед по вопросам безопасности, заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа.
Источник Washington Post оценил отношения двух стран как «неоднозначные», отметив резкие противоречия и недоверие. Однако Вашингтон, по его словам, полагает, что США и Россия «постепенно продвигаются по некоторым частям повестки в области безопасности, установленной» лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает РИА «Новости».
Washington Post пишет, что Москва и Вашингтон недавно изложили совместную инициативу в области кибербезопасности в подготовленном ими проекте резолюции Генассамблеи ООН. Издание видит в этом возможные признаки небольшой «оттепели». В документе говорится о необходимости «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях». WP отмечает, что подходы к решению этой задачи у США и России значительно отличаются, сохранится и конкуренция организаций за контроль над телекоммуникациями. Однако теперь есть совместное обязательство в сфере кибербезопасности.
В Госдепе заявили, что при всех разногласиях «США работали с Россией» над этим проектом. В ведомстве полагают, что страны могли представить «конкурирующие резолюции». В таком случае, Москва, вероятно, «выдвинула бы и провела резолюцию, которая усилила бы поддержку авторитарного контроля над интернетом».
В газете сообщается, что инициатива Путина и Байдена по переговорам по стратстабильности также продвигается, хоть и медленно. Россия также помогла и по вопросам, касающимся Ирана и Афганистана. Сейчас самой «зловещей» проблемой остается «загадочный» вопрос с «гаванским синдромом». Если «найдут» свидетельства причастности России, «нынешнее потепление может снова привести к серьезным заморозкам», пишет газета.
Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.
Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы России, в результате американские летчики сменили курс, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).
Как уточнили в НЦУО, российские радары засекли 19 октября над Черным морем цели, приближавшиеся к границам России.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря», – передает РИА Новости сообщение НЦУО.
«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в центре.
Там подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион.
Подлодка «Великий Новгород» отработала удар «Калибрами» по кораблям в Черном море
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Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в ходе учения отработал нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника, сообщили в Минобороны.
«В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа (ЮВО) подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота», – передает официальный сайт Минобороны.
В ходе учения ПЛ вышла из пункта базирования в полигон боевой подготовки, где экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных средств условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также борьбе за живучесть.
Этап учения был проведен по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) военного округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Ранее экипаж подлодки «Великий Новгород» ЧФ провел учение по постановке мин.
Директор ЦРУ сравнил угрозы со стороны России и Китая в киберсфере
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Главной угрозой для США в киберсфере является Китай, но не стоит недооценивать Россию, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс сказал, что угроза со стороны Китая серьезнее «с точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий». Однако глава ЦРУ «никогда не стал бы недооценивать потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере». Он не исключил, что Москва может «влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования» в США.
Директор ЦРУ заявил о необходимости «дорожных правил» в киберсфере. При этом он признал, что за кибератаки могут нести ответственность не власти России, а «криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга». «Президент Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом Байденом и ним, важность этого контроля», – приводит его слова РИА «Новости».
Бернс также заявил, что «Си Цзиньпин не испытывает недостатка в смелости, амбициях или в твердых намерениях». В ЦРУ полагают, что «со стороны нынешнего китайского руководства есть твердое намерение добиться равенства с США в военном и технологическом отношении». Однако Бернс подчеркнул, что Китай «не трехметрового роста» и испытывает собственные проблемы.
Напомним, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в России хакеров остается открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России».
«Российскую кибербанду» связали с атакой на медиа-холдинг в США
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Хакеры атаковали американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group, используя вирус-вымогатель, созданный «одной из самых печально известных российских кибербанд», сообщают информационные агентства.
Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что «хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw – разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны» криминальной группировкой Evil Corp. Попытка кибервымогательства привела к сбоям на ряде направлений деятельности компании и обернулась хищением данных, передает РИА «Новости».
Выступая в среду на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в России хакеров является открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России», передает ТАСС.
Оянг признает, что возможность «сдерживать преступность» ограничена, но «есть вопросы относительно того, какова приверженность российского государства» противодействию хакерам. Она заявила, что у некоторых из хакеров «имеются связи с российским государством», преступники якобы «используют выработанные на службе государству навыки в целях личного обогащения».
Оянг утверждает, что США «никогда бы не стали поступать таким образом». По ее словам, «с любым, кто служит в Киберкомандовании или Агентстве национальной безопасности и думает, что может пойти домой и совершить атаку с использованием вируса-вымогателя на город в России, ФБР захотело бы побеседовать». Она заверила, что в США «такое просто не считали бы приемлемым».
Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.
«Калашников» заявил о готовности к серийному производству новых пистолетов для МВД
Группа компаний «Калашников» подготовила серийное производство новых пистолетов Лебедева компактных (ПЛК), которые МВД приняло на вооружения для замены пистолетов Макарова (ПМ), сообщили в ГК.
В «Калашникове» подтвердили, что «МВД приняло на вооружение разработанный группой компанией «Калашников» пистолет Лебедева компактный.
«На предприятии «Ижмех» завершена техническая подготовка к серийному производству изделия», – передает РИА Новости сообщение «Калашникова».
ПЛК разработан компанией «Калашников». От базовой версии пистолета Лебедева облегченный ПЛК отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, емкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения.
Пистолет Макарова был разработан в 1948 году и уже не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч «макаровых».
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что МВД России приняло ПЛК на вооружение для постепенной замены морально устаревшего ПМ.
Шойгу назвал причину принятия новой военной доктрины России и Белоруссии
Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них – новая Военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», – передает ТАСС слова Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По его словам, одна из таких мер – новая Военная доктрина Союзного государства. «Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства», – сказал Шойгу.
Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, сказал Шойгу.
«В сентябре провели совместное стратегическое учение «Запад-2021». Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования организации «Взаимодействие-2021». В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2021», – сказал министр обороны России.
Шойгу подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств России и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их».
«В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована», – констатировал Шойгу.
Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности.
«Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», – сказал Шойгу.
Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО вблизи границ России и Белоруссии
Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», – цитирует РИА Новости заявление Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По его словам, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы.
Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур», – сказал Шойгу.
По его оценке, «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое – с 25-ти до 40 тыс. военнослужащих».
«В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы Aegis Ashore. При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты Tomahawk и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», – отметил министр обороны России.
Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, – из-за сложной военно-политической обстановки.
«Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки», – сказал Шойгу.
Напомним, в июне в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы.
Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота
Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.
«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag.
«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.
«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB.
«Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo.
«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.
Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей.
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена до конца года
Встреча президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом вполне реальна в нынешнем году, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «во время недавней встречи (помощника президента России Юрия) Ушакова с (заместителем госсекретаря США Викторией) Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания», передает РИА «Новости».
«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», – добавил он.
Комментируя возможность встречи президентов России и США в нынешнем году, Песков заявил: «Ну, в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем».
Напомним, Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.
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Российскую базу в Таджикистане решили перевооружить на современные средства связи
Российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, до конца года полностью перевооружится на современные средства связи. Об этом в День военного связиста сообщил начальник управления связи Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Геннадий Тучин.
«К исходу текущего года завершим оснащение подразделений связи российской военной базы в Таджикистане современными образцами специальной техники», – передает ТАСС слова Тучина.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что в соединение поступят командно-штабные машины Р-149МА, радиорелейные станции Р-419ЛМ1, комплексная аппаратная связи П-243 и станция спутниковой связи Р-441ЛМ.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
День военного связиста отмечается в России ежегодно 20 октября. В этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи.
Россия продлила соглашения о размещении военных объектов в Белоруссии
Главы военных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов России.
«Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка», – передает ТАСС слова Шойгу.
Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По оценке Шойгу, «результаты сегодняшнего заседания в очередной раз подтвердили единство подходов военных ведомств России и Белоруссии к взаимодействию в оборонной сфере и нашу нацеленность на решение практических задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства».
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Россия и Белоруссия договорились о проведении совместного учения «Щит Союза»
Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения «Щит Союза», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза», которое проведем в 2023 году», – передает РИА Новости слова Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.
Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно – на территории Белоруссии они называются «Запад», в России – «Щит Союза». В сентябре 2019 года учения «Щит Союза» проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.
По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.
«Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях», – сказал Шойгу.
Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.
Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. «Договорились продолжить ее, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года», – пояснил Шойгу.
Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.
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