Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества Путин подписал указ о создании общероссийского центра защиты интеллектуальных прав Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений 28 июня 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. «Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», – сказал Путин, передает ТАСС. В то же время он сообщил, что в этом году приема в Кремле, который традиционно проходил в прошлые годы, не будет из-за пандемии коронавируса. «По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придется обойтись без приема. Но тем не менее в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем сегодня лучших из лучших», – сказал Путин. Он отметил, что учащиеся вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб прошли достойную профессиональную школу, блестяще завершили учебу. «И, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан», – обратился президент к выпускникам, передает РИА «Новости». Также Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. «Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры», – сказал он. Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства. «Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», – сказал Путин.

В США признали провал проекта польского танка-невидимки 27 июня 2021, 18:53

Фото: Agencja Gazeta/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu). Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно. Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм. «Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны. Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он. Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка. Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье 28 июня 2021, 05:32 Текст: Антон Никитин

Экипажи истребителей МиГ-31К в ходе учений в восточной части Средиземного моря отработали применение новейших гиперзвуковых ракет из состава комплекса «Кинжал», сообщили в Минобороны. «В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и дальний бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. При этом «в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику», сообщили в Минобороны. По данным министерства, учебные полеты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. По данным военного ведомства, в ходе учебно-тренировочных полетов проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Также отрабатываются длительные полеты над водной поверхностью. Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве 28 июня 2021, 13:05

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – цитирует сообщение Центрального телевидения КНР РИА «Новости». Напомним, Путин и Си Цзиньпин в понедельник провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок. Румыния призвала к расширению присутствия США для «сдерживания» России 28 июня 2021, 08:51 Текст: Алина Назарова

Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для «сдерживания» России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. «На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности», – заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner во время масштабных учений НАТО Defender Europe. Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша «присутствует на местах». «Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин «устойчивая и постоянная ротация»... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе», – добавил глава МИД Румынии. Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность «развернуть как можно больше американских войск» в стране. «Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским) министром обороны для выяснения деталей», – сказал Чукэ. Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. Третья «Варшавянка» для ТОФ вышла на ходовые испытания 27 июня 2021, 23:33

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море, сообщили в Минобороны. «Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», – приводит текст сообщения Минобороны ТАСС. По информации ведомства, заводские ходовые испытания подлодки продлятся 20 дней. Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ. США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных 28 июня 2021, 12:50 Текст: Алина Назарова

Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян. «А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости». В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны. Китай отметил успешное развитие России под руководством Путина 28 июня 2021, 05:56

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Высшее руководство КНР уверено в успешном развитии России под руководством президента Владимира Путина, заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу. «Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», – приводит слова высокопоставленного китайского чиновника ТАСС. Как подчеркнул Го Ечжоу, в последние годы руководство России добилось значительных успехов в социально-экономическом развитии страны. «Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается. Желаем России добиться еще более крупных успехов на пути развития», – добавил он. Ранее в июне Китай заявил о несостоятельности попыток вбить клин между Москвой и Пекином. Кремль сообщил о переговорах Путина и Си Цзиньпина под высоким грифом секретности 28 июня 2021, 12:28 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проведет закрытую видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, ее проведут по специальному закрытому каналу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Буквально через несколько минут начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Осуществляется она по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он подчеркнул, что само наличие такого канала свидетельствует об особом «доверительном партнерском характере отношений» между странами. Также в понедельник Путин проведет совещания с экспертами и со своей администрацией по подготовке прямой линии, добавил представитель Кремля. «Аналогичное совещание будет также завтра, тоже будет вестись подготовка», – указал он. Напомним, прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень по московскому времени. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщал, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель в 200 млрд долларов к 2024 году. На Сахалине и Курилах уничтожили десант условного противника 28 июня 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) на учениях на островах Курильской гряды и на Сахалине в ходе учебного боя ликвидировали десант условного противника, сообщила пресс-служба ВВО. «Учение в островной зоне Восточного военного округа завершилось розыгрышем практических действий войск. В мероприятии принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, порядка 500 единиц техники, несколько десятков летательных аппаратов, свыше десяти кораблей и судов ТОФ различного назначения. Так морской десант, высадившийся на Курилах и Сахалине, в ходе учебного боя был ликвидирован подразделениями армейского корпуса ВВО. Маневры прошли в трех локациях, на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир», – приводит сообщение пресс-службы округа ТАСС. Подразделения армейского корпуса совершили марш в районы предполагаемой высадки противоборствующей стороны и подготовились к противодесантной обороне с инженерным оборудованием своих позиций. «Противник» высадился с больших десантных кораблей Тихоокеанского флота в тыл и фланги подразделений, чтобы захватить плацдармы и развернуть дальнейшее наступление на островах. При этом морские пехотинцы осуществили высадку на современных бронетранспортерах БТР-82АМ. Военнослужащие армейского корпуса вовремя обнаружили условного противника и во взаимодействии с артиллерийскими и танковыми подразделениями уничтожили его десантные группы. «При проведении двустороннего учения руководством военного округа введена соревновательная система и уже дана высокая оценка действиям обеих сторон на всех этапах маневров. По итогам учений подразделения армейского корпуса показали лучшую результативность», – уточняется в сообщении. Ранее Япония выразила протест из-за учений ВС России на Южных Курилах. В минувшую субботу после провокации британского эсминца у берегов Крыма в Японии заговорили о возможности нанести по России «один сильный удар», чтобы «забрать» Курилы и «победить Россию, как в русско-японской войне». В начале июня президент Владимир Путин отмечал, что поправка к Конституции о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры с Японией о мире должны быть приостановлены. В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав СССР. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Корабли ВМФ России отразили атаку условного противника в Средиземноморье 28 июня 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море, сообщили в Минобороны. «В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. В министерстве подчеркнули, что «особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника». По замыслу учений корабли совместно с подлодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе (Сирия). Учения проходят на фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосца «Королева Елизавета»( Queen Elizabeth), на котором находятся десять американских F-35 под британским командованием, с группой кораблей. Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества 28 июня 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Москва и Пекин вывели отношения на беспрецедентную высоту, сделав их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, заявил президент Владимир Путин в беседе по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. «К настоящему времени, следуя букве и духу договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве), нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также назвал важным, что Москва и Пекин зафиксировали «отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы». «Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – добавил президент, передает РИА «Новости». Путин также указал, что российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах в условиях усиливающейся геополитической турбулентности. «В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе», – сказал Путин. Он напомнил, что с 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. «Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли», – сказал Путин. Ранее Путин и Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок. В России заявили о создании системы контрмер против давления США на оружейном рынке 28 июня 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Москва выработала систему контрмер против санкций США и их союзников для защиты российской оружейной продукции на мировом рынке, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. «Мы выработали серьезную систему мер по противодействию санкционному давлению со стороны США и их союзников, которая защищает как российских производителей продукции военного назначения, так и наших иностранных партнеров. Поэтому уверенно могу сказать, несмотря на неприкрытые и грубые попытки США нарушить суверенные права независимых государств на обеспечение собственной безопасности, наша система ВТС действует с высокой эффективностью», – сказал Шугаев, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия в последние годы уверенно занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам продажи оружия. Объем ежегодного экспорта российской продукции военного назначения сохраняется в последние годы на уровне около 15 млрд долларов. Ранее Шугаев рассказал, что Россия ведет переговоры с четырьмя-пятью странами по закупке систем ПВО С-400 и десятью странами – о поставках зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1». Минобороны заявило о слежении британского авианосца за российскими учениями 28 июня 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Истребитель пятого поколения F-35 с авианосца Великобритании «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море, следует из видеоматериалов, распространенных к очередному эпизоду учений Минобороны. Корабли и подлодки постоянного оперативного соединения ВМФ России в регионе, самолеты-носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и противолодочные самолеты проводят учения в восточной части Средиземного моря с 25 июня, передает РИА «Новости». В видеоролике, снятом с борта участвующего в маневрах фрегата «Адмирал Макаров», сначала показан круговой облет российской группы кораблей истребителем пятого поколения F-35. Затем демонстрируется пролет над фрегатом пары российских тяжелых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в сопровождении истребителя Су-35. В их направлении чуть позже и на меньшей высоте проходит также истребитель F-35. Группа F-35 из состава военно-воздушных сил США и Великобритании в этом районе моря присутствует на борту британского авианосца «Королева Елизавета». Отсюда истребители выполняют, в частности, боевые вылеты для ударов по террористам «Исламского государства*». По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, британская авианосная группа с флагманом «Королева Елизавета» находится в Средиземном море южнее Кипра, в непосредственной близости от района российских учений. Авианосец Великобритании должен нести там боевое дежурство до 30 июня, указывается в оповещениях. Путин подписал указ о создании общероссийского центра защиты интеллектуальных прав 28 июня 2021, 14:42 Текст: Елизавета Булкина

В России будет создана общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю: Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», – цитирует документ ТАСС. Учредителем «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.