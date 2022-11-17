Чем угрожает России сверхсекретный спутник-инспектор США

Взгляд
17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
Разделы

Дерипаска списал доллар с мировых счетов

США продолжают жить в долг Lena Klimkeit/dpa/Global Look Press
Рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО, каким он был в 1998 году, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, он предрекает закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года. Может ли США грозить дефолт наподобие российского в 1998 году? И в чем отличие нынешних США от тогдашней России? Подробности...
Перейти в раздел…

Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
Перейти в раздел…

Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. В НАТО такую позицию сочли смешной и подрывающей доверие Запада к украинцам. При этом российские эксперты уверены: Зеленский даже не осознает того, что Байден публично назвал его пустословом. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...

Бесцеремонность Запада утомила Китай

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Подробности...

Реален только 2022-й и все, что в нем

Анна Федорова
Анна Федорова, вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
Прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Раздел могил на русские и украинские

Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины
    МИД России подтвердил продление зерновой сделки Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Польше Арбитраж признал указ Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором Зеленский поставил условие для транзита российского аммиака через Украину
    В МИД пообещали изучить решение голландского суда по MH17 Путин исключил из состава СПЧ Засурского, Сванидзе и Винокурову В России оценили желание Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»
    За сутки уничтожено более 180 украинских военных на трех направлениях В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры Украина начала строить забор на границе с Белоруссией Россиянам пообещали интересные телепрограммы на Новый год

    рейс MH-17


    Суд в Гааге постановил, что малайзийский Boeing сбил «Бук» из Первомайского

    «для устрашения»


    Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами

    американская РСЗО


    Эксперт указал на сложности уничтожения HIMARS

    Видео

    моральная порка


    За что руководитель Китая унизил премьера Канады

    американский госдолг


    Дерипаска списал доллар с мировых счетов

    выборы в США


    Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

    очевидные выводы


    Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?

    Чем угрожает России сверхсекретный спутник-инспектор США

    X-37B встречают после посадки
    		   17 ноября 2022, 17:15
    Фото: Michael Stonecypher/
    United States Air Force
    Текст: Михаил Котов

    Из космоса на Землю спустя 908 суток пребывания на орбите вернулся сверхсекретный американский космоплан Boeing X-37B. В открытом доступе об этом аппарате имеется минимальная информация, однако даже она позволяет сделать весьма интересные выводы. В первую очередь о том, какую угрозу этот спутник представляет для российских космических аппаратов - и не только для них.

    В современном космосе сложилась ситуация, которую лучше всего описывает принцип стриптиз-бара - «смотреть можно, трогать нельзя». Попытка украсть или сломать космический аппарат вызовет серьезный международный скандал. А вот подойти к чужому космическому аппарату поближе, сфотографировать его, чтобы потом на Земле дать возможность специалистам понять принцип работы и используемые технологические решения или даже попробовать перехватить радиосигнал – пожалуйста.

    Именно этим занимаются так называемые спутники-инспекторы, космические аппараты, которые могут изменять орбиту, приближаться к спутникам противника и обладают инструментами для слежения или вмешательства в их работу. Чаще всего страны негативно относятся к такой работе, при этом все это происходит в рамках современного правового поля.

    При этом американцы часто ставят России в вину наличие спутников-инспекторов и часто публично критикуют их работу. Например, 6 февраля 2020 года генерал НАТО Андре Ланата назвал один из подобных российских спутников, «Космос-2542» «угрозой для союзников». При этом сами американцы активно используют такие космические аппараты, не указывают их в списках космических объектов NORAD и искренне считают, что «что позволено Юпитеру»...

    И как раз примером американских спутников-инспекторов является аппарат под названием Boeing X-37B. Работы по его созданию начались более двадцати лет назад, в далеком уже 1998 году. Тогда еще на пике находилась программа Space Shuttle, представляющая собой по сути такой же космоплан, только большего размера и с возможностью пилотируемых полетов. Однако специалисты NASA хотели себе небольшой аппарат, для выведения которого на орбиту было бы достаточно обычной тяжелой ракеты.

    Создавать X-37 взялась аэрокосмическая компания Boeing. Она же проводила отработку маневрирования и захода на посадку демонстратора космоплана X-40, затем его процентов на тридцать увеличили при сохранении основных пропорций, и получили X-37. Зачем изменила размер? В те времена еще работала программа Space Shuttle и одним из вариантов вывода космоплана на орбиту было использование грузового отсека шаттла.

    Изначально предполагалось создание двух экспериментальных аппаратов для атмосферных испытаний и одного для орбитального полета, однако с деньгами стало плоховато и проект повис в воздухе.

    Разработку подхватило агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), то есть фактически X-37 тихонько перелетел в руки военных.

    В 2006 году прошли испытательные полеты, проверка самых разных параметров. По итогам испытаний мир увидел военную версию орбитальной лаборатории X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Изначально предполагалось, что будет создан еще и вариант X-37 NASA, но, увы, на него не хватило ни сил, ни средств. К настоящему времени существуют как минимум два летных образца X-37B и оба они работают в интересах Министерства обороны США.

    Что мы точно знаем о космоплане X-37B Orbital Test Vehicle? Только отрывочные данные. Аппарат представляет собой многоразовый автономный космический челнок. Ракета-носитель Атлас-5 (в одной из миссий для этого использовался Falcon 9 от SpaceX) запускает его в космос. Затем, вернувшись в атмосферу Земли, он приземляется аналогично обычному самолету.

    Изначально основными параметрами этого космоплана были высокая дельта-v (характеристическая скорость орбитального маневра) и суммарная характеристическая скорость. Что это значит? Это параметры изменения скорости космического аппарата, которое необходимо для выполнения орбитального маневра (изменения траектории). Чем они выше, тем больше всего может сделать на орбите космоплан. Например, подлететь к другому спутнику, а затем отлететь от него, сменить орбиту и так далее.

    По ранним документам, дельта-v X-37B составляла 3100 метров в секунду. Для сравнения, американский «Спейс Шаттл» обладал дельтой 305 м/с с максимальным грузом. Созданный для лунных полетов «Аполлон» обладал дельтой 2 804 м/с (это четко видно по кораблю - маленькая кабина и огромные баки с топливом), современный «Орион» - 1 338 м/с. Не требующий больших маневров на орбите «Союз-МС» обладает дельтой 390 м/с. Иначе говоря, X-37B - это идеальный космический аппарат-инспектор, способный за один полет «навестить» сразу несколько спутников противника.

    Грузоподъемность аппарата, по разным источникам, колеблется от 200 до 900 килограммов. Если говорить о выводе на орбиту, то скорее всего верна большая цифра, а вот вернуться на Землю, как и шаттл, космический аппарат может с меньшим весом. Длина X-37B около 9 метров, размах крыльев 4,5. Общий максимальный стартовый вес 4990 килограммов.

    В верхней части фюзеляжа грузовой отсек 2,1 на 1,2 метра. Кроме того, в последней миссии космоплан использовал специальный служебный модуль, добавленный в кормовой части аппарата, что позволило увеличить полезную нагрузку, выводимую на орбиту. Перед посадкой модуль был сброшен с космического аппарата, приземлился ли он или сгорел в плотных слоях атмосферы, не сообщается.

    Главный вопрос, который волнует Россию, Китай и даже некоторых союзников США по НАТО касается возможности использования X-37B непосредственно в качестве оружия. В ответ на это Министерство обороны США настаивает, что аппарат является экспериментальным образцом и даже называет некоторые из экспериментов, проводимых на орбите.

    Согласно отчетам ВВС США, полезная нагрузка космоплана испытывает целый ряд совершенно мирных систем. Например, системы наведения, навигации и управления, авионику, системы тепловой защиты, конформную многоразовую изоляцию, легкие электромеханические системы полета, усовершенствованные двигательные установки, передовые материалы и технологии автономного орбитального полета, повторного входа в атмосферу и посадки.

    Несмотря на эти прекрасные научные списки, с трудом можно поверить в исключительно мирное использование космоплана.

    Например, в последнем полете, который продлился 908 суток, X-37B, используя служебный модуль, развернул небольшой спутник под названием FalconSat-8 массой 136 килограммов. Этот спутник, в свою очередь, содержал пять экспериментальных полезных нагрузок, разработанных НАСА и ВВС США. Это был первый случай, когда военные раскрыли какие-либо подробности о таком грузе. 

    В 2012 году Китай обвинил США в использовании X-37B для слежения за модулем китайской космической станции «Тяньгун-1». Американцы, правда, уверяли, что для этого космические аппараты находились на неподходящих орбитах, но, как говорится, осадок остался.

    В любом случае нет сомнений, что космоплан используется или может использоваться как спутник-инспектор, способный подойти к другому космическому аппарату и попытаться собрать данные о нем или вмешаться в его работу. Все тактико-технические характеристики говорят об этом совершенно определенно.  

    Может ли быть в использовании X-37B что-то еще? Наверняка. Да, в нынешней версии космоплан обладает слишком низкой грузоподъемностью для какого-то более серьезного вооружения, но его будущие версии наверняка могут использоваться для более агрессивных действий.

    Отчасти об этом свидетельствуют и слова бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон. На форуме института Аспена (Aspen Security Forum) она заявила, что X-37B может летать достаточно низко, чтобы использовать атмосферу Земли для изменения своей орбиты. А также - совершать маневры, чтобы противники не могли точно предсказать, как будет двигаться аппарат и поразить его в случае необходимости. С подобными возможностями X-37B в принципе сам становится оружием. Причем непредсказуемым и очень опасным. 

    Пока же остальным странам остается только наблюдать за полетами американского аппарата - и пытаться создать свои. Стоит также попытаться понять, насколько опасными могут быть испытания той или полезной нагрузки и не прототип ли это какого-то оружия.

    Например, в последнем полете аппарат проводил проверку возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение для передачи на Землю в виде электроэнергии. Министерство обороны США заявило, что преобразование солнечной энергии в микроволны планируется использовать исключительно в области мирной энергетики. Однако легко представить, как такое микроволновое излучение на орбите используется против другого космического аппарата - и тогда оно становится просто еще одним видом оружия.


     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •