Чем угрожает России сверхсекретный спутник-инспектор США

Из космоса на Землю спустя 908 суток пребывания на орбите вернулся сверхсекретный американский космоплан Boeing X-37B. В открытом доступе об этом аппарате имеется минимальная информация, однако даже она позволяет сделать весьма интересные выводы. В первую очередь о том, какую угрозу этот спутник представляет для российских космических аппаратов - и не только для них.

В современном космосе сложилась ситуация, которую лучше всего описывает принцип стриптиз-бара - «смотреть можно, трогать нельзя». Попытка украсть или сломать космический аппарат вызовет серьезный международный скандал. А вот подойти к чужому космическому аппарату поближе, сфотографировать его, чтобы потом на Земле дать возможность специалистам понять принцип работы и используемые технологические решения или даже попробовать перехватить радиосигнал – пожалуйста.

Именно этим занимаются так называемые спутники-инспекторы, космические аппараты, которые могут изменять орбиту, приближаться к спутникам противника и обладают инструментами для слежения или вмешательства в их работу. Чаще всего страны негативно относятся к такой работе, при этом все это происходит в рамках современного правового поля.

При этом американцы часто ставят России в вину наличие спутников-инспекторов и часто публично критикуют их работу. Например, 6 февраля 2020 года генерал НАТО Андре Ланата назвал один из подобных российских спутников, «Космос-2542» «угрозой для союзников». При этом сами американцы активно используют такие космические аппараты, не указывают их в списках космических объектов NORAD и искренне считают, что «что позволено Юпитеру»...

И как раз примером американских спутников-инспекторов является аппарат под названием Boeing X-37B. Работы по его созданию начались более двадцати лет назад, в далеком уже 1998 году. Тогда еще на пике находилась программа Space Shuttle, представляющая собой по сути такой же космоплан, только большего размера и с возможностью пилотируемых полетов. Однако специалисты NASA хотели себе небольшой аппарат, для выведения которого на орбиту было бы достаточно обычной тяжелой ракеты.

Создавать X-37 взялась аэрокосмическая компания Boeing. Она же проводила отработку маневрирования и захода на посадку демонстратора космоплана X-40, затем его процентов на тридцать увеличили при сохранении основных пропорций, и получили X-37. Зачем изменила размер? В те времена еще работала программа Space Shuttle и одним из вариантов вывода космоплана на орбиту было использование грузового отсека шаттла.

Изначально предполагалось создание двух экспериментальных аппаратов для атмосферных испытаний и одного для орбитального полета, однако с деньгами стало плоховато и проект повис в воздухе.

Разработку подхватило агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), то есть фактически X-37 тихонько перелетел в руки военных.

В 2006 году прошли испытательные полеты, проверка самых разных параметров. По итогам испытаний мир увидел военную версию орбитальной лаборатории X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Изначально предполагалось, что будет создан еще и вариант X-37 NASA, но, увы, на него не хватило ни сил, ни средств. К настоящему времени существуют как минимум два летных образца X-37B и оба они работают в интересах Министерства обороны США.

Что мы точно знаем о космоплане X-37B Orbital Test Vehicle? Только отрывочные данные. Аппарат представляет собой многоразовый автономный космический челнок. Ракета-носитель Атлас-5 (в одной из миссий для этого использовался Falcon 9 от SpaceX) запускает его в космос. Затем, вернувшись в атмосферу Земли, он приземляется аналогично обычному самолету.

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Изначально основными параметрами этого космоплана были высокая дельта-v (характеристическая скорость орбитального маневра) и суммарная характеристическая скорость. Что это значит? Это параметры изменения скорости космического аппарата, которое необходимо для выполнения орбитального маневра (изменения траектории). Чем они выше, тем больше всего может сделать на орбите космоплан. Например, подлететь к другому спутнику, а затем отлететь от него, сменить орбиту и так далее.

По ранним документам, дельта-v X-37B составляла 3100 метров в секунду. Для сравнения, американский «Спейс Шаттл» обладал дельтой 305 м/с с максимальным грузом. Созданный для лунных полетов «Аполлон» обладал дельтой 2 804 м/с (это четко видно по кораблю - маленькая кабина и огромные баки с топливом), современный «Орион» - 1 338 м/с. Не требующий больших маневров на орбите «Союз-МС» обладает дельтой 390 м/с. Иначе говоря, X-37B - это идеальный космический аппарат-инспектор, способный за один полет «навестить» сразу несколько спутников противника.

Грузоподъемность аппарата, по разным источникам, колеблется от 200 до 900 килограммов. Если говорить о выводе на орбиту, то скорее всего верна большая цифра, а вот вернуться на Землю, как и шаттл, космический аппарат может с меньшим весом. Длина X-37B около 9 метров, размах крыльев 4,5. Общий максимальный стартовый вес 4990 килограммов.

В верхней части фюзеляжа грузовой отсек 2,1 на 1,2 метра. Кроме того, в последней миссии космоплан использовал специальный служебный модуль, добавленный в кормовой части аппарата, что позволило увеличить полезную нагрузку, выводимую на орбиту. Перед посадкой модуль был сброшен с космического аппарата, приземлился ли он или сгорел в плотных слоях атмосферы, не сообщается.

Главный вопрос, который волнует Россию, Китай и даже некоторых союзников США по НАТО касается возможности использования X-37B непосредственно в качестве оружия. В ответ на это Министерство обороны США настаивает, что аппарат является экспериментальным образцом и даже называет некоторые из экспериментов, проводимых на орбите.

Согласно отчетам ВВС США, полезная нагрузка космоплана испытывает целый ряд совершенно мирных систем. Например, системы наведения, навигации и управления, авионику, системы тепловой защиты, конформную многоразовую изоляцию, легкие электромеханические системы полета, усовершенствованные двигательные установки, передовые материалы и технологии автономного орбитального полета, повторного входа в атмосферу и посадки.

Несмотря на эти прекрасные научные списки, с трудом можно поверить в исключительно мирное использование космоплана.

Например, в последнем полете, который продлился 908 суток, X-37B, используя служебный модуль, развернул небольшой спутник под названием FalconSat-8 массой 136 килограммов. Этот спутник, в свою очередь, содержал пять экспериментальных полезных нагрузок, разработанных НАСА и ВВС США. Это был первый случай, когда военные раскрыли какие-либо подробности о таком грузе.

В 2012 году Китай обвинил США в использовании X-37B для слежения за модулем китайской космической станции «Тяньгун-1». Американцы, правда, уверяли, что для этого космические аппараты находились на неподходящих орбитах, но, как говорится, осадок остался.

В любом случае нет сомнений, что космоплан используется или может использоваться как спутник-инспектор, способный подойти к другому космическому аппарату и попытаться собрать данные о нем или вмешаться в его работу. Все тактико-технические характеристики говорят об этом совершенно определенно.

Может ли быть в использовании X-37B что-то еще? Наверняка. Да, в нынешней версии космоплан обладает слишком низкой грузоподъемностью для какого-то более серьезного вооружения, но его будущие версии наверняка могут использоваться для более агрессивных действий.

Отчасти об этом свидетельствуют и слова бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон. На форуме института Аспена (Aspen Security Forum) она заявила, что X-37B может летать достаточно низко, чтобы использовать атмосферу Земли для изменения своей орбиты. А также - совершать маневры, чтобы противники не могли точно предсказать, как будет двигаться аппарат и поразить его в случае необходимости. С подобными возможностями X-37B в принципе сам становится оружием. Причем непредсказуемым и очень опасным.

Пока же остальным странам остается только наблюдать за полетами американского аппарата - и пытаться создать свои. Стоит также попытаться понять, насколько опасными могут быть испытания той или полезной нагрузки и не прототип ли это какого-то оружия.

Например, в последнем полете аппарат проводил проверку возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение для передачи на Землю в виде электроэнергии. Министерство обороны США заявило, что преобразование солнечной энергии в микроволны планируется использовать исключительно в области мирной энергетики. Однако легко представить, как такое микроволновое излучение на орбите используется против другого космического аппарата - и тогда оно становится просто еще одним видом оружия.