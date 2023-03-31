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Россия переосмыслила свою роль в мире

Новая Концепция внешней политики России принципиально отличается от предыдущей Максим Блинов/РИА Новости
Отныне Россия – страна-цивилизация, евро-тихоокеанская держава и защитница Русского мира. Такое определение следует из новой Концепции внешней политики, которую утвердил президент Владимир Путин. В чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами? Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?  Подробности...
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США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

Комары стали объектом масштабных биологических экспериментов Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Загадочные эксперименты с насекомыми – и прежде всего с комарами – проводятся прямо сейчас под эгидой Пентагона. Несмотря на то что задача исследований заявлена как самая благородная – борьба с болезнями, вредителями и повышение урожаев, – у европейских ученых эти работы вызвали подозрения. Речь может идти даже о разработке нового биологического оружия. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
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    Комары стали объектом масштабных биологических экспериментов
    		  
    31 марта 2023, 20:10
    Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Владимир Добрынин

    Загадочные эксперименты с насекомыми – и прежде всего с комарами – проводятся прямо сейчас под эгидой Пентагона. Несмотря на то что задача исследований заявлена как самая благородная – борьба с болезнями, вредителями и повышение урожаев, – у европейских ученых эти работы вызвали подозрения. Речь может идти даже о разработке нового биологического оружия.

    Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес прибыл во Флориду. Этот южный штат США выбран Бенитесом не случайно – глава южноамериканской республики, как пишет местная пресса, «проявляет интерес к проводимому британской биокомпанией Oxitec на островах Флорида-Кис эксперименту с комарами-переносчиками таких опасных заболеваний, как лихорадки денге и Зика».

    В Парагвае имеются очаги этих заболеваний, и многие биологи считают, что не в последнюю очередь названные выше вирусы добрались сюда как раз из Флориды. Британцы же уверяют, что выпущенные ими генетически модифицированные комары, наоборот, служат благому делу искоренения вредоносных своих собратьев. Согласно источникам парагвайской прессы, официальные лица страны изучают возможности ликвидации очагов заболеваний при помощи передовых биотехнологий.

    Пару лет назад ученые из Oxitec в рамках эксперимента в штате Флорида выпустили в природу 750 миллионов комаров-мутантов, «запрограммированных на решение специальных узконаправленных задач». Теперь планируется увеличить их популяцию еще на два миллиарда.

    Как так, кто позволил британцам творить что-то опасное на суверенной территории Соединенных Штатов? Да правительство США и позволило. С подачи Пентагона, по настоянию сотрудников одного из его подразделений, именуемого Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Это подразделение ответственно за целую гамму самых разнообразных технологий войны будущего.

    Однако парагвайскими СМИ DARPA обычно представляется как «многосторонняя научная организация, занимающаяся перспективными разработками в области генетического модифицирования объектов», специалисты которой живут исключительно интересами науки. Они беззаветно кладут свою жизнь на ее алтарь ради выведения насекомых, обязанных не вредить человеку, а приносить ему исключительно пользу. И проект с безумным количеством комаров, получивший название Insect Allies (насекомые-союзники), – это все о том же. 

    Генетически модифицированные Aedes aegypti (комар желтолихорадочный) – переносчики целого букета лихорадок – желтой, денге, Зика и др. Комары должны (согласно официально озвученной цели) самоуничтожаться, обезопасив тем самым человека от этой заразы.

    ГМО-комарики призваны истребить себе подобных, не проливая кровь. Ни свою, ни тем более человеческую. Модифицированные насекомые-самцы избавят нас от применения химикатов (ядов, репеллентов и пр.) и сократят популяцию своего вида.

    Как? По замыслу ученых, спаривание таких самцов с самками приведет к появлению на свет исключительно комаров женского пола. Это в случае, если особь вообще успеет развиться до собственно комара – специалисты из DARPA процентов на 99 уверены, что гибнуть вся эта генетически модифицированная гнусь будет еще на стадии личинки.

    Стратегия такого своеобразного гендерного насилия выбрана не случайно – кусаются, как мы помним из школьных учебников зоологии, только самки. Они же таким образом и переносят различную заразу от человека человеку. Когда все комары станут женщинами, они не смогут (ввиду тотального исчезновения комаров-мужчин) воспроизводить потомство и, стало быть, полностью самоистребятся, настаивают ученые. 

    Семь лет назад в европейскую прессу просочилась информация и о другом «насекомом» проекте DARPA. Он был посвящен благородной задаче уничтожения нехороших насекомых (то есть сельхозвредителей) хорошими. Технологии, разработанные специалистами, работающими на мирное сельское хозяйство под крылом военных, провозгласили отказ от инсектицидов, пестицидов и прочей химии, убивающей насекомых и вредящей растениям. Согласно декларациям ученых, «это оздоровит все, что выращивается, оградит человеческий организм от накопления ядов и обеспечит ему продление жизни».

    Уничтожать вредоносных насекомых предлагалось другими насекомыми. Букашек, которые были призваны выступать на стороне человека, генетически модифицировали, загрузив их вирусами, для хороших мотыльков-паучков безопасными. Но несущими смерть для плохих. Из «правильных» насекомых фактически сделали транспортное средство, незаметно для постороннего глаза, без проблем, помех и расходования дорогого углеводородного топлива доставляющих в нужную точку нужный груз. 

    Полезных насекомых можно использовать заодно и для транспортировки вирусов, в чью задачу входит генетическая модификация растений на полях, куда «перевозчиков» направят. Доставщики, опыляя растения, оставляют на их цветках свою «полезную нагрузку», которая должна будет исправить ошибки в кодах, заложенных природой, благодаря чему человечество должно получить на выходе пшеницу без зерновой совки, виноград без филлоксеры и яблоки без червоточин.

    Это теоретически, а что может быть на практике?

    Европейские ученые из Института эволюционной биологии имени Макса Планка в Плёне (Германия) и Университета Монпелье (Франция) вместе с юристами из Университета Фрайбурга (Германия) выступили со статьей «Сельскохозяйственные исследования или новая система биологического оружия?» (Agricultural research, or a new bioweapon system?) в журнале Science. В тексте они выразили не только интерес к проводимым за океаном исследованиям, но и обеспокоенность ими.

    «Программа сельскохозяйственных исследований в сфере генетической модификации насекомых настолько революционна, что может принести не только положительные, но и отрицательные результаты. Нельзя исключать и военное применение генетически измененных существ. Никто не гарантирует того, что насекомые не станут биологическим оружием, – мягко, но с настойчивым опасением заявили они. – Насекомых-транспортеров можно загрузить не только полезными вирусами, но и теми, что обеспечат невсхожесть семенного зерна. То есть оставят территорию без урожая. И тогда для страны-жертвы наступят очень непростые времена. Не исключено, что покупать зерно на мировом рынке ей придется по заоблачным ценам и на кабальных условиях».

    В Америке европейских ученых поспешили успокоить, что подобное произойти просто не может. Так, Уэйн Кертис, руководитель группы из Пенсильванского университета (одной из четырех команд, работающих над Insect Allies в режиме конкуренции), заявил, что «с помощью способных выполнить поставленную задачу бактерий можно будет решать любую проблему: бороться не только с вредителями, но и засухой, последствиями избыточных дождей и прочими явлениями.

    «Вирусы будут выписываться по рецептам, как таблетки и микстуры», – цитирует американского специалиста испанская El Pais в статье Alerta por un programa militar para propagar virus con insectos («Предупреждение о военной программе по распространению вирусов с помощью насекомых»).

    В заключение остается напомнить вот о чем, подчеркивает упоминавшееся выше испанское издание:

    Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсикологического оружия и об их уничтожении (КБТО) принята 10 апреля 1972 года. 26 марта 1975 года 22 государства, присоединившиеся к ней, передали свои ратификационные документы Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, обозначив таким образом вступление Конвенции в законную силу.

    В настоящее время под условиями КБТО стоят подписи полномочных представителей 163 стран мира. Государства-подписанты приняли на себя обязательства не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое оружие. США ратифицировали Конвенцию о запрещении биологического оружия в 1972 году. Но… Протокол от 2001 года, предусматривающий механизмы взаимного контроля, подписывать не стали. Поэтому проверить, исполняют ли США Конвенцию, не представляется возможным.

    У DARPA, да и вообще у подразделений Пентагона, ответственных за новейшие химико-биологические разработки, весьма сомнительная репутация. Достаточно вспомнить сакраментальные биолаборатории, развернутые США по всему постсоветскому пространству, и особенно на Украине. Не прекращается и обсуждение версий о том, что даже за разработкой коронавируса могли стоять американские специалисты по боевым вирусам и отравляющим веществам. В этом контексте работа по избавлению от комаров выглядит далеко не безобидной. А значит, президенту Парагвая точно есть о чем подумать во время своего визита в Америку.

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