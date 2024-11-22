  • Новость часаЛавров: Зеленский испугался
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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям
    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года
    Варшава призвала ЕС укрепить «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией
    Mercedes Брежнева выставили на аукцион
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    Российские силы подошли к ключевой трассе из Запорожья в ДНР
    Китай призвал Россию и Украину сохранять спокойствие
    Лукашенко потребовал учитывать интересы Минска на переговорах по Украине
    NYT: США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    8 комментариев
    22 ноября 2024, 14:37 • Новости дня

    Британия заявила о продолжении поддержки Украины после запуска «Орешника»

    The Standard: Британия продолжит поддержку Украины несмотря на «Орешник»

    Британия заявила о продолжении поддержки Украины после запуска «Орешника»
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава британского МВД Иветт Купер заверила, что Британия продолжит поддерживать Украину, несмотря на запуск Россией новой ракеты «Орешник» средней дальности, пишет The Standard.

    «В заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте», – цитирует The Standard главу МВД Британии, передает RT.

    Купер подчеркнула, что страна продолжит поставки техники и оружия на Украину. Британия, по ее словам, не изменит курса поддержки Киева.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу.

    21 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»

    Медведев прокомментировал пуск ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины

    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал испытание новой ракеты средней дальности «Орешник» в боевых условиях.

    Медведев сделал заявление в англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) после атаки на объект ОПК Украины. «Значит, это то, чего вы хотели? Что ж, вы, черт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», – написал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не уведомляла США и другие страны о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», так как таких обязательств нет.

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    22 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    В Киеве прогремели новые взрывы

    Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области Украины

    В Киеве прогремели новые взрывы
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве и на западе Украины в Хмельницкой области произошли взрывы, в том числе в районе военного аэродрома.

    В Киеве прогремели взрывы, информирует ТАСС. Сообщается, что ранее в течение суток взрывы дважды были слышны в Киевской области, а также поступили сведения о взрывах в Сумах и Днепропетровской области.

    В настоящее время в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях продолжает действовать воздушная тревога.

    На западе Украины, в Хмельницкой области, также произошли взрывы. Они были зафиксированы в городе Староконстантинов, где на востоке расположен военный аэродром. Воздушная тревога в этом регионе была объявлена примерно час назад. Обстоятельства и причины взрывов на данный момент уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Днепропетровске произошли взрывы, которые повредили промышленное предприятие и вызвали два пожара. Как сообщил президент России Владимир Путин, Россия нанесла удар по объекту в Днепропетровске новой ракетой «Орешник».

    Днем ранее в Киеве и ряде областей Украины были введены экстренные отключения света из-за дефицита генерации электроэнергии.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России

    Зеленский потребовал от «мира» жестко отреагировать на действия России

    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева.

    «Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (президент России Владимир Путин) проверяет вас, уважаемые партнеры», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России».

    В ответ на слова российского президента о применении западного дальнобойного оружия, Зеленский заявил, что такие действия Киева не являются новыми. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», – заявил он.

    Зеленский не уточнил, какие именно вооружения были использованы и когда. Ранее дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow использовались против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

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    21 ноября 2024, 20:56 • Новости дня
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запустила ракету средней дальности по Украине, а не межконтинентальную баллистическую (МБР), пишет Reuters со ссылкой на представителя США.

    Как пишет Reuters, представитель США опроверг заявление Киева о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. По результатам предварительного анализа, речь идет о ракете средней дальности, сообщили агентству два западных чиновника.

    В четверг издание Financial Times сообщило, что против ВСУ впервые была якобы применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), не оснащенная ядерной боеголовкой. В статье издания говорилось, что она была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Однако в вечернем обращении Владимир Путин заявил, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    22 ноября 2024, 10:19 • Новости дня
    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года

    Белоусов: ВС России перемололи лучшие части украинской армии

    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, вся кампания 2025 года Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически сорвана, ВС России перемололи лучшие части украинской армии, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки «Север».

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Во время совещания он заявил, что продвижение российской армии ускорилось, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «ВС России сорвали ВСУ фактически всю кампанию 2025 года», – заявил Белоусов.

    Также министр обороны отметил, что российские войска «перемололи» лучшие части ВСУ.

    Командующий группировки войск «Север» генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову о выполнении боевых задач, особенностях применения авиации, артиллерии и беспилотников.

    Белоусов ознакомился с вооружением, используемым Украиной, включая беспилотники и средства связи производства стран НАТО. Он благодарил командиров за успешную работу и вручил награды отличившимся военнослужащим.

    Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне группировки «Север», где осуществляется боевое слаживание подразделений. Министр заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции.

    Также Путин подчеркивал, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения и все задачи будут решены.

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    21 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля. Участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу.

    Как пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер, применение Украиной британских ракет Storm Shadow для удара по российской территории вызвало серьезную тревогу в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости». Гловер выразил озабоченность возможным ядерным ответом Москвы и отметил, что Британия, в отличие от Израиля, не имеет средств для сбития такой ракеты.

    Дополнительную обеспокоенность вызывает информация агентства Bloomberg о том, что украинские вооруженные силы впервые применили ракеты Storm Shadow для атаки на Россию. Ранее Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны условия перехода к использованию ядерного оружия, среди которых указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности. F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км, и, по словам генерал-майора авиации Владимира Попова, применение истребителя будет преимущественно на малых высотах.

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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    21 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

    Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.

    «Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

    Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

    «Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

    Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

    Напомним,  Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

    Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    22 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    США не хотят войны с Россией и не стремятся к расширению украинского конфликта, но продолжат помогать Украине, заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

    «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнеры вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Сингх также подчеркнула, что США не намерены способствовать расширению конфликта за пределы Украины: «Мы не ищем широкомасштабного регионального конфликта».

    В Пентагоне заявили, что США не исключают возможность включения противопехотных мин в новые поставки оружия для Украины. Однако Сингх не объяснила, как США намерены контролировать Украину в вопросе использования мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о новом пакете помощи для Украины. Кроме того, Пентагон добавил в новый пакет военной помощи Украине противопехотные мины, хотя в 2022 году администрация США фактически объявила об ограничении применения таких мин за пределами Корейского полуострова.

    Комментируя согласие на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, США отказались признать вину в эскалации конфликта на Украине.

    Коментарии (27)
    21 ноября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Выступая по телевидению с заявлением, Путин отметил, что недавние удары западными дальнобойными ракетами по территории России изменили характер конфликта на Украине, сообщают ТАСС. По его словам, это событие придало противостоянию глобальные черты.

    «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

    Коментарии (33)
    21 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника»

    Пентагон подтвердил получение от России предупреждения об испытании «Орешника» на Украине «незадолго до запуска»

    США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Россия «незадолго до запуска» действительно предупредила США о намерении провести запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    «Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она пояснила, что предупреждение пришло «по каналам снижения ядерной опасности».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

    Коментарии (2)
    21 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    США заявили, что знали о готовящемся запуске Россией ракеты по Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о помощи США Киеву в подготовке к российскому удару баллистической ракетой

    Tекст: Антон Антонов

    США знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины, Вашингтон провел консультации с Украиной и союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, консультации с Киевом и союзниками США проводили, «чтобы помочь им подготовиться». Она заявила, что США «знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины», передает ТАСС.

    В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила: «Мы действительно проинформировали Украину, наших партнеров и союзников о возможности, что это оружие может быть использовано».

    США заявили, что обеспокоены этой ситуацией. Тем не менее, удар не изменит политику США в отношении поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», – сказала Жан-Пьер,

    По ее словам, США объявили о новом пакете помощи для Украины и намерены ускорять доставку, чтобы украинцы получали все необходимое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса на Украине в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник». Политолог Федор Лукьянов заявил, что Украина, вероятно, служит испытательным полигоном, а потенциальной целью являются страны, стоящие за ней.

    На днях Госдепартамент США заявил, что американское посольство получило данные о потенциальной масштабной атаке на Украине. Посольство США в Киеве было временно закрыто после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

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    22 ноября 2024, 00:29 • Новости дня
    Песков заявил, что войскам России предстоит выйти на границы ДНР 1991 года

    Песков напомнил о решении по возвращению ДНР в границах 1991 года в состав России

    Песков заявил, что войскам России предстоит выйти на границы ДНР 1991 года
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва признала ДНР в границах Донецкой области 1991 года, также было принято решение о возвращении республики в состав России в этих границах, российским войскам предстоит выйти на эти границы, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о наступлении российских сил и возможном создании Харьковской народной республики, Песков указал, что войска «продвигаются по территории ДНР». Он подчеркнул, что территории ДНР «признаны нами и включены в состав» России «в границах 1991 года».

    «Еще предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Отмечается, что интервью с Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова.

    Напомним, в 12 лет Савенкову внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец». В 2023 году  глава МИД России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу видеообращение Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе и прекратить поставки западного оружия.

    Песков заявлял, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом.

    Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения. Он заявил, что Харьков и область будут освобождены для обеспечения безопасности России.

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    21 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице задержан 27-летний житель Республики Татарстан, подозреваемый в участии в многомиллионном мошенничестве против певицы Ларисы Долиной, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным прокуратуры Москвы, мужчина ранее был судим, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о его аресте.

    Напомним, народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Певица направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий. По делу о мошенничестве против Долиной арестовали женщину-курьера.

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