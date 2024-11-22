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Глава СПЧ: Мы не должны маргинализировать детей мигрантов
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.
Фадеев подчеркнул, что отказ в обучении может привести к маргинализации таких детей и их вытеснению на криминальные задворки общества, передает ТАСС.
«Наше предложение не принимать в школу детей мигрантов, не знающих русского языка, принято. Правда, теперь начались разговоры о том, чтобы их не принимать и не обучать вообще. Но ведь в таких семьях родители зачастую сами толком не говорят на русском и не заинтересованы в обучении своих детей. Особенно это касается девочек», – сказал Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ.
«Государство должно взять на себя обязанность их обучения, если они - граждане России. Мы не должны их маргинализировать», – подчеркнул глава СПЧ.
Кроме того, на заседании обсуждались меры по защите учителей от дискредитации, включая возвращение оценки за поведение и разработку комплекса мер по восполнению кадрового дефицита в образовательной сфере.
Ранее депутаты Госдумы предложили запретить зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, что вызвало критику среди педагогов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России необходимо жестко регламентировать сферу миграции, сделав жесткие, но удобные правила.