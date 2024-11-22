Глава СПЧ: Мы не должны маргинализировать детей мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

Фадеев подчеркнул, что отказ в обучении может привести к маргинализации таких детей и их вытеснению на криминальные задворки общества, передает ТАСС.

«Наше предложение не принимать в школу детей мигрантов, не знающих русского языка, принято. Правда, теперь начались разговоры о том, чтобы их не принимать и не обучать вообще. Но ведь в таких семьях родители зачастую сами толком не говорят на русском и не заинтересованы в обучении своих детей. Особенно это касается девочек», – сказал Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ.

«Государство должно взять на себя обязанность их обучения, если они - граждане России. Мы не должны их маргинализировать», – подчеркнул глава СПЧ.

Кроме того, на заседании обсуждались меры по защите учителей от дискредитации, включая возвращение оценки за поведение и разработку комплекса мер по восполнению кадрового дефицита в образовательной сфере.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, что вызвало критику среди педагогов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России необходимо жестко регламентировать сферу миграции, сделав жесткие, но удобные правила.