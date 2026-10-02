ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире

Tекст: Денис Тельманов

ВОЗ оценила тенденции в сфере здравоохранения по странам и регионам за период с 2000 по 2023 год, передает РИА «Новости». Специалисты изучили динамику ожидаемой продолжительности жизни, показателей смертности и заболеваемости.

«В 2023 году общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни восстановился до 73,3 года, приблизившись к уровню, предшествовавшему пандемии, однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни остается ниже показателей 2019 года», – говорится в пресс-релизе организации.

На долю неинфекционных заболеваний сегодня приходится 74% всех случаев смерти в мире по сравнению с 58% в 2000 году.

Смертность от деменции выросла втрое, а потери здоровья, связанные с тревожными расстройствами и депрессией, резко возросли после начала пандемии коронавируса.

В 2023 году на долю десяти основных причин смерти пришлось 33 млн из 61 млн летальных исходов во всем мире.

Главными причинами смертности стали сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, а также заболевания органов дыхания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения оценила избыточную смертность в мире от коронавируса в 22,1 млн человек.

Российские аналитики зафиксировали рост средней продолжительности жизни в стране до 74 лет.

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