Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
ВОЗ сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире
Общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни восстановился до допандемийного уровня, достигнув 73,3 года, при этом смертность от неинфекционных заболеваний значительно выросла, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ оценила тенденции в сфере здравоохранения по странам и регионам за период с 2000 по 2023 год, передает РИА «Новости». Специалисты изучили динамику ожидаемой продолжительности жизни, показателей смертности и заболеваемости.
«В 2023 году общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни восстановился до 73,3 года, приблизившись к уровню, предшествовавшему пандемии, однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни остается ниже показателей 2019 года», – говорится в пресс-релизе организации.
На долю неинфекционных заболеваний сегодня приходится 74% всех случаев смерти в мире по сравнению с 58% в 2000 году.
Смертность от деменции выросла втрое, а потери здоровья, связанные с тревожными расстройствами и депрессией, резко возросли после начала пандемии коронавируса.
В 2023 году на долю десяти основных причин смерти пришлось 33 млн из 61 млн летальных исходов во всем мире.
Главными причинами смертности стали сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, а также заболевания органов дыхания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения оценила избыточную смертность в мире от коронавируса в 22,1 млн человек.
Российские аналитики зафиксировали рост средней продолжительности жизни в стране до 74 лет.
Академик РАН Геннадий Онищенко назвал отношение человека к своему здоровью главным фактором долголетия.