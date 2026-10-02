Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски о защите репутации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд обязал Полонского выплатить 25 млн рублей и опубликовать на своей странице в интернете опровержение, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

«Суд удовлетворил наши исковые требования, признал информацию несоответствующей действительности, призвал Полонского на его интернет-странице опубликовать опровержение, и взыскал 25 млн рублей», – заявил Мельников.

Адвокат уточнил, что речь идет о ложной и оскорбительной информации о якобы имевшем место присвоении имущества и бизнес-проектов в сфере строительства. Дерипаска подал иск в Симоновский суд Москвы в июне текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Суд ЕС зарегистрировал новый иск Дерипаски об отмене санкций.

В прошлом году рассмотрение иска Дерипаски к Google перенесли в Москву.

До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр.