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Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски
Суд взыскал с Полонского 25 млн рублей по иску Дерипаски о защите репутации
Симоновский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Сергею Полонскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Суд обязал Полонского выплатить 25 млн рублей и опубликовать на своей странице в интернете опровержение, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.
«Суд удовлетворил наши исковые требования, признал информацию несоответствующей действительности, призвал Полонского на его интернет-странице опубликовать опровержение, и взыскал 25 млн рублей», – заявил Мельников.
Адвокат уточнил, что речь идет о ложной и оскорбительной информации о якобы имевшем место присвоении имущества и бизнес-проектов в сфере строительства. Дерипаска подал иск в Симоновский суд Москвы в июне текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Суд ЕС зарегистрировал новый иск Дерипаски об отмене санкций.
В прошлом году рассмотрение иска Дерипаски к Google перенесли в Москву.
До этого Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр.