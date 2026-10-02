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Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Донецке
Мэр Кулемзин: В Донецке мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ
В результате атаки украинского беспилотника в Киевском районе Донецка пострадал мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в Киевском районе в результате вражеской атаки БПЛА получил ранения мужчина 1999 г. р.», – написал Кулемзин в своем канале в Max.
Мэр добавил, что пострадавшему была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Донецке.
В тот же день украинские войска атаковали донецких спасателей иностранным беспилотником.
В прошлом месяце при атаке украинского беспилотника на Новую Каховку пострадал мирный житель.