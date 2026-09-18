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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    21 комментарий
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 15:33 • Новости дня

    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Новую Каховку

    Мирный житель получил ранения при ударе дрона ВСУ по Новой Каховке

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на город Новая Каховка в Херсонской области пострадал один мирный житель, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по Новой Каховке в Херсонской области, передает ТАСС. «В результате атаки БПЛА в городе Новая Каховка получил ранения мирный житель», – заявил Оганесов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 сентября украинские беспилотники атаковали коммунальное предприятие в Каховке.

    В апреле ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударом БПЛА по Новой Каховке.

    В марте прошлого года в этом же городе из-за сброса заряда с дрона пострадал мужчина 1951 года рождения.

    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

    Комментарии (16)
    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Лукашенко предрек кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности выстоять в эпоху передела мира, поэтому в 2020 году, если бы страну оторвали от России, в республике началось бы то, что происходит на Украине.

    Выступая на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», Лукашенко отметил, что на мировой арене идет сражение, передел мира и в этой обстановке надо выстоять, опираясь на союзников.

    «Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны», – приводит его слова агентство «Белта».

    По словам Лукашенко, Запад стремится к тому же, что всегда, заставить белорусов «жить под плеткой и работать на пана», и доказывают это переговоры, встречи и дискуссии с западными партнерами. При этом напрямую об этом и о желании разорвать крепкие связи с партнерами Минска на Западе не говорят.

    «Оторвать нас по живому от России – это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит на Украине, богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. <...> Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно, по живому разорвать единство», – сказал он.

    В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, после выборов в стране вспыхнули протестные акции оппозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко отметил, что Западу выгодно разорвать единство Минска и Москвы. В августе Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска. До этого белорусский лидер подчеркивал невозможность разрыва союза двух стран.

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    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

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    18 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    На Дальнем Востоке предложили культурно решать проблему нападения медведей

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход медведей в населенные пункты Дальнего Востока следует решать не только уничтожением животных, но и повышением культуры людей, отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Симптомы того, что медведь придет на территорию поселка, связаны с поведением людей, заявил Трутнев. Он указал на то, что связано это со свалкой или тем, что люди умудряются подкармливать зверей.

    «Поэтому первое, что нужно сделать – это повысить культуру обращения с животными, с дикой природой, со зверями, а не просто брать в руки оружие. <...> Немедленно всех пострелять – мне идея не нравится», – приводит слова Трутнева РИА «Новости».

    В регионах Дальнего Востока резко увеличились случаи выхода медведей к населенным пунктам в текущем году. Власти приняли решение отстреливать агрессивных животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. В Забайкальском нацпарке закрыли туристические маршруты из-за медведей.

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    18 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине

    МИД России выразил протест послу Британии из-за поставок оружия Украине

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел выразило решительный протест временной поверенной в делах Британии Дейни Долакия из-за поставок вооружений Киеву.

    Российское дипломатическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия, передает МИД.

    В ходе встречи дипломату был заявлен решительный протест в связи с наращиванием поставок Лондоном беспилотников и других систем вооружений Киеву. Представители министерства подчеркнули, что конфронтационная линия Соединенного Королевства направлена на затягивание и эскалацию конфликта, отдаляя перспективу политического урегулирования.

    В ведомстве отметили, что массированные поставки дальнобойного наступательного вооружения делают Лондон соучастником действий киевского режима, которые расцениваются как терроризм и военные преступления. Британской стороне предъявили перечень нарушаемых международных обязательств и разъяснили риски деструктивных действий на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

    «Любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне», – следует из сообщения МИД России.

    Британской стороне выдвинуто требование отказаться от эскалации.

    Месяцем ранее посольство России в Лондоне пообещало Британии неизбежные последствия за использование украинскими военными британских беспилотников.

    В январе российский МИД уже вызывал временную поверенную в делах Соединенного Королевства Дейни Долакия.

    В тот же период сотрудники ФСБ выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб под прикрытием должности второго секретаря посольства.

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    17 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о результативности усилий властей по снижению инфляции

    Путин: Усилия ЦБ и кабмина по снижению инфляции дают результат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что работа Центрального банка и правительства по борьбе с ростом цен приносит плоды.

    Путин сообщил о постепенном снижении инфляции в стране, которая по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, передает РИА «Новости». По словам главы государства, ситуация находится под контролем.

    «Усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты», – подчеркнул российский лидер.

    В начале сентября президент России Владимир Путин заявил о предотвращении угрозы гипервсплеска инфляции в стране благодаря своевременным действиям властей.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    17 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении доходов граждан на 6,5% в реальном выражении по итогам первого полугодия.

    Глава государства озвучил экономические показатели во время профильного совещания, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, доходы населения продолжают уверенно увеличиваться.

    «Растут заработные платы – за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении», – сказал Путин.

    В начале сентября президент России сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в стране до 2,3%.

    В конце июля глава государства отметил увеличение заработных плат сотрудников РЖД более чем на 8%.

    Месяцем ранее российский лидер констатировал рост реальных зарплат граждан за пять лет более чем на 30%.

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    18 сентября 2026, 01:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении средствами ПВО десяти летевших в направлении Москвы дронов.

    «Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    18 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    В «Лемана ПРО» прокомментировали перевод активов во временное управление

    В «Лемана ПРО» прокомментировали передачу активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские активы торговой сети «Леруа Мерлен», ставшей «Лемана ПРО», перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент», однако в компании заявили об отсутствии сведений о ситуации.

    «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов «Лемана ПРО» (ООО «Ле Монлид») во временное управление. В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий», – сообщили представители компании РБК.

    Пока компания и все торговые точки работают штатно, без изменений.

    В среду стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу активов в России из-за санкций Евросоюза. До этого сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о показателе безработицы в стране на уровне 2,3%.

    Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости». По его словам, отечественные компании и предприятия продолжают работать устойчиво.

    «Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%», – отметил российский лидер. Показатель свидетельствует о стабильности экономики и эффективной занятости населения.

    Летом Росстат зафиксировал падение этого показателя до исторического минимума в 2,1%.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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