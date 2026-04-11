    Последствия иранской войны меняют экономический статус России
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на принципиально иной расклад сил
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
    Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
    Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно
    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    11 апреля 2026, 17:25 • Новости дня

    ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке БПЛА

    ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке БПЛА
    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие, сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.

    Оганесов в мессенджере Мах отметил: «Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами».

    Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам.

    10 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

    Политолог Корнилов: Мятеж в ВСУ под Чугуевом – не последний

    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мятеж на полигоне в Чугуевском районе показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось о расправе над украинскими бойцами в Харьковской области.

    «Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

    «ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

    «Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

    «Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

    «Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

    В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

    Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.

    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия

    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Наступательные действия ВС России на направлении Славянска продолжаются, однако продвижение осложнено за счет плотной обороны противника и массового применения беспилотников, сообщают СМИ.

    Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

    Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

    На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

    Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

    Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.

    9 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих, получив взамен 41 тело, что отражает разницу в потерях, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.

    Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    «Северяне» узнали, что ВСУ пополняют ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет
    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    10 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков заявил о возможности мира на Украине «уже сегодня»
    Песков заявил о возможности мира на Украине «уже сегодня»
    Tекст: Вера Басилая

    Мир на Украине может быть достигнут уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мир может наступить сегодня, в случае, если Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия стремится не к временной приостановке боевых действий, а к прочному и устойчивому миру. Он добавил, что об этом неоднократно говорил как он сам, так и президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин объявил перемирие по случаю Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на предложение о перемирии.

    Песков отметил, что Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине.

    Дипломат Родион Мирошник отметил, что к обещаниям Зеленского по перемирию нет доверия.

    10 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР
    Российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» накануне был установлен контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области, а Южная группировка освободила Диброву в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» в течение недели нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1280 военнослужащих, восемь бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 64 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение прошедших суток подразделениями Южной группировки освобожден населенный пункт Диброва в ДНР.

    За неделю группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1045 военнослужащих, 21 бронемашину и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За последнюю неделю ВСУ на этом направлении потеряли свыше 1310 военнослужащих, 31 бронемашину и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 складов боеприпасов, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, двух аэромобильных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    За минувшую неделю потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 2420 военнослужащих, два танка, 47 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 2020 военнослужащих, два танка, 23 бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял до 365 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    9 апреля 2026, 02:12 • Новости дня
    Экспорт российской нефти через порты Балтики снизился до годового минимума

    Tекст: Антон Антонов

    В первой неделе апреля объем морских поставок нефти из России через порты Балтики уменьшился до годового минимума, сообщили в Центре ценовых индексов.

    Объем снизился на 33,2%. Основная причина сокращения связана с аварийными остановками портовой инфраструктуры. В частности, порт Усть-Луга был поврежден в результате атаки беспилотников, а в Приморске произошел пожар на нефтяных емкостях. Кроме того, 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, в Новороссийске повреждение сразу двух причалов привело к снижению поставок на 17,5%. Общий объем морских отгрузок из России сократился на 4,1%. Исключением стал только порт Козьмино на Дальнем Востоке, где отгрузки увеличились на 60% и достигли 114 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем отгрузки упали на 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области, включая Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Киев запускал часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на Балтике, через территорию Польши, затем Литвы, Латвии и Эстонии. Политолог Александр Носович считает, что Киев осознанно подставил союзников из Прибалтики, заранее не уведомив их о налете.

    9 апреля 2026, 18:45 • Новости дня
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили ранения различной степени тяжести после атаки беспилотника ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка.

    Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 9 апреля, когда люди собрались для прощания с погибшими.

    В сообщении Следственного комитета по ДНР отмечается: «По имеющейся в настоящее время информации, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на траурной процессии». Ранее в Минздраве ДНР сообщали о двух госпитализированных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о гибели четверых мирных жителей в результате атак украинских военных на различные районы региона.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    Мирошник: Москва объявила о пасхальном перемирии с учетом ситуации на фронте

    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию
    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    11 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ
    ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 387 беспилотников, 655 ЗРК, 28 822 танка и других бронемашин, 1 699 боевых машин РСЗО, 34 393 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 128 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ВСУ, в частности, они нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    Ранее ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

