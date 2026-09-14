Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки войск «Север» освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение противнику около Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области.

Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка возле Мартыновки и Черноглазовки. Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах Бояро-Лежачей, Бариловки и Радьковки в Сумской области.

Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и освободили Новоандреевку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Орехова, Преображенки, Юрковки и Балабино в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Стародубовкой, Карповкой, Рубцами в Донецкой народной республике (ДНР) и Песками Радьковскими в Харьковской области.

Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Василевской Пустоши, Славянска, Клинового, Краматорска, Райского и Николаевки в ДНР.

Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и спецназначения у Шиловки, Андреевки, Белозерского, Юрьевки ДНР и Новотроицкого Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 460 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.