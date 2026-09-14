14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.12 комментариев
Банк России определил стратегию развития финансового рынка до 2029 года
Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы и направил проект документа президенту и в правительство.
Банк России направил президенту и в правительство проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы, сообщается на сайте Центробанка.
«Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», – говорится в сообщении регулятора.
В дальнейшем проект документа планируется обсудить на парламентских слушаниях в Государственной думе.
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