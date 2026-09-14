14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.15 комментариев
Губернатор Дронов доложил Путину о реставрации памятника «Тысячелетие России»
Президент Владимир Путин провел встречу с главой Новгородской области Александром Дроновым, обсудив масштабное обновление исторических святынь Великого Новгорода.
Глава региона проинформировал руководителя государства о планах по сохранению культурного наследия, передает РИА «Новости».
Масштабные работы затронут ключевые достопримечательности Великого Новгорода в течение ближайших пяти лет.
«Спасибо за решение о перерегистрации ГТЛК на территории Новгородской области. Это позволит в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные объекты: это и памятник «Тысячелетие России» – это символ нашей страны, это и звонница Софийского собора и две церкви XIV века – церковь Спаса на Ковалеве и церковь Успения на Волотовом поле», – сказал Александр Дронов.
Финансирование масштабной реконструкции стало возможным благодаря переходу Государственной транспортной лизинговой компании в новгородскую юрисдикцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Александром Дроновым.
В ходе этой беседы глава государства поручил губернатору взять под личный контроль капитальный ремонт местных школ.
Двумя годами ранее российский лидер одобрил планы властей региона по реконструкции Новгородского кремля.