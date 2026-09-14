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Путин поручил главе Новгородской области отремонтировать более половины школ
Президент Владимир Путин поручил губернатору Новгородской области Александру Дронову взять под личный контроль капитальный ремонт местных образовательных учреждений.
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Новгородской области Александром Дроновым обратил внимание на состояние образовательных учреждений в регионе, передает ТАСС.
«У вас в докладе ничего нет об образовании, школах. Между тем я знаю, что свыше 50% школ нуждаются в ремонте», – подчеркнул российский лидер.
Глава государства поручил губернатору взять этот вопрос под личный контроль. Он отметил, что ситуация, при которой более 54% школ региона требуют капитального ремонта, является серьезным вызовом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
Ранее глава государства поручил губернатору Ставропольского края планомерно заниматься вопросами капитального ремонта учебных заведений.
В августе текущего года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о постройке более 1,7 тыс. новых школ по всей стране.