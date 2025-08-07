В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Путин отметил рост инвестиций России в ОАЭ
Путин: Российские инвестиции в ОАЭ почти вдвое превысили эмиратские
На встрече в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин отметил, что взаимные инвестиции между странами продолжают расти.
«Российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты все-таки превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем так существенно – почти в два раза», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Путин также обратил внимание на развитие взаимодействия между Суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций, поблагодарил эмиратских партнеров за доверие российским специалистам и отметил положительные результаты этого сотрудничества.
В ходе встречи особое внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству, в частности в сферах образования и культуры. Президент России подчеркнул, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и члены его семьи проявляли интерес к работе российского центра «Сириус» в Сочи и школе Примакова в Москве. Путин выразил надежду на дальнейшее развитие этих направлений сотрудничества.
Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. В аэропорту его встретили глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, вице-премьер Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Путин назвал ОАЭ дружественной России страной.