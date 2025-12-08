Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.0 комментариев
Суд Москвы арестовал бойца ММА по делу об осквернении памятника
Боец ММА Заур Исмаилов арестован по обвинению в осквернении памятника МЧС
Боец ММА Заур Исмаилов был заключен под стражу на один месяц 30 суток по обвинению в осквернении мемориала ветеранам МЧС на западе Москвы, сообщили в суде.
Дорогомиловский суд Москвы принял решение арестовать бойца смешанных единоборств Заура Исмаилова, передает ТАСС.
Арест связан с обвинением в осквернении памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице. Решением суда его заключили под стражу сроком на один месяц и 30 суток. Обвиняемый признал вину и полностью раскаялся в содеянном.
В ходе рассмотрения дела суд огласил, что Исмаилов предпринимал попытку скрыться после происшествия, а при задержании сопротивлялся полиции.
Защита просила не избирать меру пресечения в виде ареста, указывая на заболевание – рассеянный склероз и участие обвиняемого в финансовой поддержке мобилизованных. Сам Исмаилов пояснил в суде, что не понял, что произошло, и выступил против заключения под стражу.
Ранее в Главном управлении МВД России по Москве подтвердили задержание Исмаилова и его доставку в отдел полиции Фили-Давыдково для выяснения всех обстоятельств.
Ранее боец ММА, задержанный за осквернение памятника ветеранам МЧС в Москве, полностью признал свою вину.
Заур Исмаилов заявил, что тренировки у памятников он проводит на протяжении шести лет.
При задержании Исмаилов пытался скрыться и оказал сопротивление сотрудникам полиции.
Эксперты отметили, что инцидент демонстрирует дефицит исторического просвещения среди представителей ММА и наличие других существенных проблем в субкультуре.