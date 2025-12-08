Суд Москвы арестовал бойца ММА по делу об осквернении памятника

Боец ММА Заур Исмаилов арестован по обвинению в осквернении памятника МЧС

Tекст: Вера Басилая

Дорогомиловский суд Москвы принял решение арестовать бойца смешанных единоборств Заура Исмаилова, передает ТАСС.

Арест связан с обвинением в осквернении памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице. Решением суда его заключили под стражу сроком на один месяц и 30 суток. Обвиняемый признал вину и полностью раскаялся в содеянном.

В ходе рассмотрения дела суд огласил, что Исмаилов предпринимал попытку скрыться после происшествия, а при задержании сопротивлялся полиции.

Защита просила не избирать меру пресечения в виде ареста, указывая на заболевание – рассеянный склероз и участие обвиняемого в финансовой поддержке мобилизованных. Сам Исмаилов пояснил в суде, что не понял, что произошло, и выступил против заключения под стражу.

Ранее в Главном управлении МВД России по Москве подтвердили задержание Исмаилова и его доставку в отдел полиции Фили-Давыдково для выяснения всех обстоятельств.

Заур Исмаилов заявил, что тренировки у памятников он проводит на протяжении шести лет.

Эксперты отметили, что инцидент демонстрирует дефицит исторического просвещения среди представителей ММА и наличие других существенных проблем в субкультуре.

