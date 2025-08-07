Глава РФПИ принял участие во встрече президента ОАЭ в аэропорту Москвы

В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился среди официальных лиц, встречавших прибывшего в Россию президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
Об этом сообщает РИА «Новости». Во встрече также участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В честь приезда президента ОАЭ улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов.
Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг прибыл в Россию с официальным визитом.
Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лидером ОАЭ 7 августа. Сообщалось, что стороны намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.