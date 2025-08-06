  • Новость часаПутин и Уиткофф обменялись рукопожатием перед беседой в Кремле
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    6 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    21 комментарий
    6 августа 2025, 12:21 • Новости дня

    Кремль сообщил о встрече Путина с лидером ОАЭ 7 августа

    Кремль анонсировал переговоры Путина с главой ОАЭ Аль Нахайяном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна запланированы на 7 августа, основное внимание будет уделено развитию сотрудничества и ситуации на Ближнем Востоке.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном состоится 7 августа, передает ТАСС. Президент ОАЭ посетит Россию с официальным визитом по приглашению российского лидера.

    Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российского-эмиратского сотрудничества. Также на повестке переговоров значатся актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

    В официальном сообщении подчеркивается, что встреча даст возможность лидерам подробно рассмотреть ключевые направления взаимодействия между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и ОАЭ обсудили по телефону ситуацию вокруг обострившегося ирано-израильского конфликта и отметили необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ по налогам.

    4 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

    Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

    Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

    В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Комментарии (21)
    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (17)
    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    4 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху

    Путин обсудил по телефону с Нетаньяху вопросы российско-израильских отношений

    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, обсудив текущие вопросы двусторонней повестки.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху состоялся, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Подробности обсуждения между главами России и Израиля пока не раскрываются. Ранее Песков указывал, что в графике российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

    Напомним, 28 июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой была затронута иранская тематика.

    Путин во время телефонного разговора с Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

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    5 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты

    Путин призвал ВЭБ.РФ сосредоточиться на отечественных разработках

    Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым акцентировал важность приоритета для ВЭБ.РФ в поддержке уникальных российских технологических решений.

    О необходимости сосредоточить усилия на поддержке оригинальных российских технологических проектов президент заявил на встрече с главой госкорпорации Игорем Шуваловым, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что стране нужны собственные разработки и организация производства на отечественных платформах.

    «Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», – заявил президент.

    Путин добавил, что при выборе перспективных проектов для поддержки ВЭБ.РФ следует уделять внимание именно оригинальным отечественным инициативам, а не только импортозамещению. По его словам, исключительно импортозамещение и обратный инжиниринг не приведут к технологическому лидерству России.

    Ранее Путин провел встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым и отметил значимость этого института для экономики страны.

    Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что с 2021 по 2024 год группа ВЭБ оказала поддержку инновационным проектам на сумму более 450 млрд рублей.

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    6 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена

    Песков: Встрече Путина и Трампа мешает ухудшение отношений стран при Байдене

    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    При прежней администрации США отношения двух стран пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом неудивительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал сообщение ТАСС о том, что впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента России пройдет больше полугода (уже прошло шесть месяцев и 16 дней).

    «Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», – сказал Песков.

    Действия администрации Джо Байдена привели к тому, что уровень отношений упал до беспрецедентного уровня, в отношениях Москвы и Вашингтона возникло «беспрецедентное количество раздражителей», заявил он. Песков отметил, что имеется «инерция этого процесса», требуется время для «выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

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    3 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Вучич допустил встречу с Путиным в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на торжества в Китае в сентябре.

    Вучич пояснил, что будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что есть вероятность приезда и других мировых лидеров, включая экс-президента США Дональда Трампа, но о их участии информации пока нет.

    Вучич рассказал, что 3 сентября Си Цзиньпин организует официальный ужин для участников торжеств, а 5 сентября еще один ужин устроит один из крупных мировых лидеров, чье имя пока не раскрывается по соображениям безопасности. Вучич намерен остаться в Китае до этого события.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовки ко встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

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    4 августа 2025, 23:32 • Новости дня
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    @ Скриншот с видео RT

    Tекст: Ирма Каплан

    Старший инженер из Китая Пэн Пай рассказал, как в 2000-м году сфотографировался в китайском парке БэйХай с Владимиром Путиным, с тех пор прошло 25 лет, но та встреча с российским лидером многое изменила в жизни маленького китайского мальчика.

    «Меня зовут Пэн Пай, русское имя Паша. Мне 36 лет. Сейчас я старший инженер муниципальной компании», – сказал Пэн Пай на русском языке в интервью телеканалу RT, с которым связался в соцсетях.

    Он рассказал, как 25 лет назад отправился в парк Бэйхай, в котором толпа загудела, что где-то там же находится президент России Владимир Путин. Мальчик забрался на перила и помахал российскому политику рукой.

    «А затем внезапно увидел, как он вышел с охраной и подошел ко мне. Он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь», – добавил Пэн Пай.

    Он отметил, что если бы ему снова удалось повстречать российского президента, он бы рассказал ему, что стал старшим инженером.

    RT уточнил, что Пэн Пай признавался, как встреча с российским президентом  вдохновила его изучать русскую культуру и науку. В 2013 году, к примеру,  он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного университета.

    «Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами!» – обратился к Путину Пэн Пай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пока Китай и Россия тесно взаимодействуют, международный порядок не будет нарушен, а политика силы не восторжествует, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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    4 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона

    Путин обсудил с Пушилиным потерю до 60% воды в сетях ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проблема значительных потерь воды при транспортировке, достигающих местами 60%, является одной из главных задач для решения в ДНР на фоне дефицита водоснабжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным.

    Путин в ходе встречи с Пушилиным в Кремле акцентировал, что ситуация с водоснабжением в республике является одной из первых по актуальности, передает ТАСС. Президент отметил, что проблема водообеспечения, а также восстановление жилого фонда и вопросы инфраструктуры нуждаются в особом внимании.

    Как сообщил Пушилин, в регионе построен новый водовод, который обеспечивает 250 тыс. кубометров воды, однако этого объема недостаточно для решения всех задач. Для повышения доступности воды власти занимаются очисткой русел рек и борются с водопотерями, пишет РИА «Новости».

    Путин обратил внимание на высокие потери воды при транспортировке и задал вопрос главе ДНР о причинах этой проблемы. Пушилин пояснил, что утечка воды местами достигает 60% из-за сильного износа сетей водоснабжения. Он добавил, что из-за дефицита воды власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

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    4 августа 2025, 11:27 • Новости дня
    Tageszeitung: Ультиматум Трампа не изменит цели спецоперации Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина, сообщает Tageszeitung.

    Немецкая газета Tageszeitung заявила, что ультиматум Трампа не заставит Путина отказаться от целей спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Ультиматумы не могут принудить к миру», – пишет издание.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции от США начнут действовать в случае отсутствия перемирия на Украине в указанные им сроки.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.

    Дональд Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения ультиматума.

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