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Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Путин и Аль Нахайян высказали обеспокоенность конфликтом между Ираном и Израилем
В ходе телефонного разговора президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию, связанную с обострением ирано-израильского конфликта, отметив необходимость скорейшего прекращения боевых действий.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном состоялся по инициативе эмиратской стороны, сообщает Кремль.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией между Ираном и Израилем, которая может привести к негативным последствиям для всего региона.
Оба президента подчеркнули, что прекращение боевых действий и активизация политико-дипломатических усилий необходимы для урегулирования спорных вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
«Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров», – говорится в сообщении.
Стороны также выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Россией и ОАЭ в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты договорились продолжать личные контакты и взаимодействие на различных уровнях.
Ранее министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств также уделили внимание вопросам региональной безопасности.