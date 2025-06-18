Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Путин и Аль Нахайян высказали обеспокоенность конфликтом между Ираном и Израилем

Tекст: Елизавета Шишкова

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном состоялся по инициативе эмиратской стороны, сообщает Кремль.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией между Ираном и Израилем, которая может привести к негативным последствиям для всего региона.

Оба президента подчеркнули, что прекращение боевых действий и активизация политико-дипломатических усилий необходимы для урегулирования спорных вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

«Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров», – говорится в сообщении.

Стороны также выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Россией и ОАЭ в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты договорились продолжать личные контакты и взаимодействие на различных уровнях.

Ранее министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств также уделили внимание вопросам региональной безопасности.