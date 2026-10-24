Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании
Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem
В германском Лейпциге несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием остановить размещение в городе производственных мощностей американо-израильской оборонной компании Covenant.
Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.
В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.
«Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.
В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.