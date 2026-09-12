Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии
Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.
По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.