Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

«Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.