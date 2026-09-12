Город Дубно и Ровненский район частично обесточены после атаки беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Город Дубно и Ровненский район частично остались без электроснабжения, передает ТАСС. Глава областной администрации Александр Коваль подтвердил факт отключений в своем Telegram-канале.

«Часть Дубна осталась без света», – написал чиновник. Он добавил, что перебои с электричеством также зафиксированы в Ровненском районе, однако точное количество обесточенных абонентов пока не приводится.

Позднее стало известно о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру западных регионов Украины. Украинские СМИ сообщили, что в результате удара по подстанции в Ровненской области возникли проблемы с электросетями, из-за аварии в районе Дубно остановились троллейбусы. Сообщается, что за несколько часов было запущено 410 БПЛА.

Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

ВС России также нанесли удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области.