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    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    18 комментариев
    12 сентября 2026, 20:55 • Новости дня

    Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран направил Вашингтону список из семи требований, выполнение которых необходимо для возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.

    Иранские власти выдвинули американской стороне семь требований, от которых зависит возобновление судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. Требования были переданы через дипломатических посредников.

    Источник сообщил, что пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива.

    Отмечается, что дальнейшая судьба стратегически важного водного пути сейчас полностью находится в руках Вашингтона. Именно от действий американского руководства зависят перспективы снятия блокады.

    Американские власти предложили Тегерану отмену санкций в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи потребовал от Вашингтона прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возврата замороженных средств.

    10 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    CBS: Иран повредил американские военные самолеты в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночного удара Ирана по авиабазе в Иордании, сообщают американские СМИ.

    Иранская атака на американскую авиабазу Муваффак Салти в Иордании привела к повреждениям нескольких военных самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    По этим данным, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II лишился крыла в результате попадания. Около восьми истребителей F-15 получили незначительные повреждения, их уже вернули в строй. Для отражения атаки американская система противовоздушной обороны израсходовала более 30 ракет Patriot.

    Уточняется, что ночной удар стал ответом Ирана на атаку США по пяти иранским танкерам. Американские действия, в свою очередь, были предприняты после нападения Ирана на военный корабль ВМС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом и захватили американский подводный беспилотник.

    До этого США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы, предположительно, овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Аллах» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    10 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном
    Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал завершение боевых действий с Тегераном сразу после осенних выборов в американский Конгресс, так как Иран, по его убеждению, старается повлиять на исход этих выборов.

    «Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они больше не могут терпеть. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы», – приводит Reuters его слова журналистам перед отъездом на Республиканский национальный съезд в Даллас.

    По мнению Трампа, Тегеран пытается повлиять на результаты голосования, но не сможет больше сопротивляться экономическому давлению со стороны США.

    Цены на нефть также снизятся сразу после выборов, заявил Трамп в среду, как только война закончится, признав при этом, что дипломатические переговоры с Ираном возможны, но нежелательны.

    «Да, переговоры возможны, но мы сейчас к этому не стремимся», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении ударов США.

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    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

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    10 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    США дистанцировались от санкций союзников против Израиля

    Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.

    Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.

    Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.

    В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.

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    10 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции

    Ульянов предупредил об эскалации из-за антииранской резолюции

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов раскритиковал принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, предупредив о риске нового витка напряженности.

    «Затея с очередной резолюцией имеет ангажированный, конфронтационный характер, чревата новым витком эскалации и уж точно не приведет к решению тех задач, которые ее авторы якобы намереваются достичь», – передает его слова ТАСС.

    Ульянов отметил, что заявления инициаторов проекта о приверженности дипломатии служат лишь прикрытием. По его мнению, использование МАГАТЭ для сведения счетов недопустимо, а США и европейские страны превращают Совет управляющих в механизм для антииранских провокаций.

    Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, обвиняющую Тегеран в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия. Документ поддержали 23 государства, тогда как Россия, Китай и Нигер проголосовали против, а еще восемь стран воздержались.

    Сессия Совета управляющих в Вене началась 7 сентября и продлится до 11 сентября. Участники обсуждают развитие иранской ядерной программы и выполнение гарантий МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия. Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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    9 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал гарантии ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива условием для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

    «Российская Федерация исходит из того, что для восстановления полноценного осуществления проверочной деятельности в Иране требуются по-настоящему надежные гарантии от США и Израиля о невозобновлении применения силы или угрозы таковой», – приводит РИА «Новости» слова Ульянова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

    Он отметил, что важную роль в этом процессе мог бы сыграть генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе контактов с заинтересованными сторонами.

    В июне 2025 года и в конце февраля 2026 года иранские ядерные объекты подверглись атакам. Тегеран возложил ответственность за эти удары на США и Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. До этого, в июне, госсекретарь США Марко Рубио  предупредил о возможном ответе Вашингтона из-за нежелания Тегерана принимать специалистов МАГАТЭ.

    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    10 сентября 2026, 03:20 • Новости дня
    WSJ: Война США с Ираном продлится до конца президентского срока Трампа

    WSJ: Война США с Ираном продлится до конца президентства Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Главные советники американского президента Дональда Трампа допускают, что война с Ираном продлится до конца его президентского срока, хотя глава Белого дома по-прежнему говорит о «немедленном» завершении конфликта после промежуточных выборов этой осенью.

    «Высокопоставленные советники Белого дома в частном порядке обсудили с президентом Трампом возможность того, что война в Иране может затянуться до конца его президентского срока», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.

    Это противоречит публичным заверениям Трампа о быстрой победе над Ираном. По словам официальных лиц, в ходе обсуждений в Овальном кабинете и оперативном центре вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие обсудили с президентом тот факт, что Тегеран может продолжать сопротивляться давлению США в условиях блокады и других военных тактик.

    А это потенциально может привести к затягиванию конфликта вплоть до дня инаугурации следующего президента в январе 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном, который обвинил в стремлении повилять на выборы в США. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады. Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива.


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    11 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода

    Прокачку нефти по саудовскому трубопроводу Восток-Запад приостановили

    Tекст: Вера Басилая

    Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Министерство энергетики королевства сообщило о временном прекращении прокачки нефти по нефтепроводу «Восток – Запад», передает РИА «Новости». Поводом для остановки магистрали послужили атаки на инфраструктурные объекты.

    «В четверг утром нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины подвергся нескольким ударам, после чего работа нефтепровода была приостановлена в качестве меры предосторожности», – говорится в сообщении ведомства.

    В министерстве уточнили, что раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Аварийные службы и профильные технические бригады немедленно приступили к ликвидации последствий происшествия.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» атаковало объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    Из-за возникших пожаров профильное министерство королевства приостановило работу предприятий энергетической инфраструктуры.

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    11 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Трамп отказался наносить удары по хуситам по просьбе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды звонил Дональду Трампу с просьбой нанести удары по хуситам из‑за угрозы судоходству в Красном море, однако американский президент отказался, сообщило издание Axios.

    По данным двух американских чиновников, на которых ссылается Axios, в четверг Мухаммед бин Салман дважды разговаривал с Дональдом Трампом и призывал его отдать приказ о нанесении ударов по хуситам. Поводом стало продвижение поддерживаемых Ираном сил к важному для мировой торговли и саудовского экспорта нефти узкому участку в Красном море. Американская администрация дала понять, что пока не планирует прямое вмешательство против хуситов.

    Сообщается, что на фоне захвата хуситами стратегического прибрежного города в Йемене, приближающего их к проливу Баб‑эль‑Мандеб, в четверг резко выросли мировые цены на нефть. На этом фоне в США усилилась обеспокоенность быстрым обострением боев в Йемене, Вашингтон наращивает поддержку Саудовской Аравии, стараясь при этом избегать прямого военного участия. Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер в четверг прибыл в королевство для срочных координационных встреч.

    Axios напоминает, что противостояние между Саудовской Аравией и хуситами обострилось в июле после того, как Эр‑Рияд не позволил иранскому самолету с высокопоставленными представителями хуситов, возвращавшимися с похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, приземлиться в Сане. Тогда наследный принц просил Трампа лишь о политической поддержке удара по аэропорту Саны и подчеркивал, что саудовские силы не нуждаются в американской военной помощи; президент США эту поддержку предоставил.

    После этого хуситы ответили атаками на саудовские танкеры в Красном море и расширили удары на объекты энергетической инфраструктуры королевства. В ответ Саудовская Аравия и ее йеменские союзники нанесли авиаудары и начали наземные операции против хуситских позиций. Однако по мере усиления боев, по данным Axios, Эр‑Рияд стал запрашивать все более широкий спектр поддержки США, хотя ранее заявлял, что способен справиться с противником самостоятельно.

    Источники издания сообщают, что военные и гражданские представители США в последние недели подчеркивали саудовской стороне установку Трампа сосредоточить американские силы на сдерживании Ирана и контроле пролива Ормуз, избегая открытия нового фронта. В четверг, когда хуситы наступали на прибрежный город Моха, а поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские силы отступали, наследный принц сначала доложил Трампу об ухудшении обстановки, а спустя несколько часов вновь позвонил с просьбой о нанесении ударов. Президент отказался, но согласился предоставить разведданные и данные для целеуказания; при этом около 200 американских военных уже находятся в королевстве и оказывают небоевую поддержку. Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что приоритет США заключается в обеспечении свободы судоходства в Красном море при передаче ведущей роли в урегулировании региональным партнерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хуситы ударили дронами по заводу Aramco. На фоне обострения обстановки в Красном море Эр-Рияд создал международное объединение для защиты судоходства, в морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран. Ранее Вашингтон уже обещал жесткий ответ на эскалацию, когда Трамп пригрозил хуситам ответом США при угрозе Саудовской Аравии.

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    12 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Йемена заявили об уничтожении военной техники хуситов в районе Мохи.

    Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

    Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

    Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

    Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

    На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

    В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

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    10 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море, заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад.

    По словам представителя хуситов, успешное наступление состоялось после ожесточенных боев с проправительственной армией, передает РИА «Новости».

    «Город Моха был полностью взят под контроль нашими силами, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море», – заявил аль-Асад.

    В начале августа мятежники атаковали йеменский порт Моха.

    Позже движение нанесло масштабный удар по позициям саудовских военных в этом районе.

    В середине прошлого месяца повстанцы уничтожили десантный корабль Саудовской Аравии у побережья города.

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    12 сентября 2026, 04:52 • Новости дня
    Премьер Ирака аз-Зейди велел уволить командующего оперштабом в Майсане

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился уволить командующего оперативным штабом провинции Майсан после атаки БПЛА на нефтепровод в Саудовской Аравии.

    «Премьер-министр также приказал уволить командующего оперативным штабом Майсана в связи с полученными данными, подтверждающими, что атака, нацеленная на братскую Саудовскую Аравию, была нанесена из местности провинции Майсан», – говорится в заявлении офиса премьера.

    Иракская полиция обнаружила на западе страны, в провинции Анбар, тайник с беспилотниками. Действуя на основе разведданных, силовики нашли заброшенную мастерскую по ремонту шин, где хранились дроны, боеприпасы к ним и сопутствующее оборудование, передает РИА «Новости».

    В ходе операции изъяли 47 беспилотников и 46 боеприпасов для них, а также пульты управления и аккумуляторы. Полиция начала расследование, чтобы установить происхождение найденных материалов и причастных к тайнику лиц.

    Власти Ирака также закрывают КПП «Шаламче» на границе с Ираном в рамках мер предосторожности после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

    Нефтепровод атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака.

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    11 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате более 5 тыс. кв. километров территории Йемена

    Движение хуситов «Ансар Алла» заявило о взятии под контроль шести округов Йемена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море за неделю боев с правительственной армией.

    «Проведена масштабная специальная операция на нескольких направлениях с целью вытеснения группировок на стороне Саудовской Аравии из ряда районов на западном побережье», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала AL Masirah, передает РИА «Новости».

    По его словам, в результате действий противник был выбит из округов в провинциях Таиз и Ходейда. Общая площадь занятых территорий составила 5,4 тыс. квадратных километров, которые теперь перешли под надежный контроль движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженные силы движения «Ансар Алла» установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море. В ходе наступления повстанцы вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из этой ключевой гавани.

    За несколько дней до этого шиитское движение атаковало объекты нефтяной компании Saudi Aramco и саудовскую военную базу.

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    12 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

    Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив экономическое и политическое сотрудничество.

    В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

    Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

    «Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

    Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.

    «Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

    Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

    Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

    Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.

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