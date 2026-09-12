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Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива
Тегеран направил Вашингтону список из семи требований, выполнение которых необходимо для возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.
Иранские власти выдвинули американской стороне семь требований, от которых зависит возобновление судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. Требования были переданы через дипломатических посредников.
Источник сообщил, что пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива.
Отмечается, что дальнейшая судьба стратегически важного водного пути сейчас полностью находится в руках Вашингтона. Именно от действий американского руководства зависят перспективы снятия блокады.
Американские власти предложили Тегерану отмену санкций в обмен на разблокировку Ормузского пролива.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи потребовал от Вашингтона прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возврата замороженных средств.