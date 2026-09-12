Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Склады повреждены в Бориспольском и Броварском районах Киевской области
В Киевской области получили повреждения несколько складов
В двух районах Киевской области зафиксированы повреждения складских помещений, сообщили местные власти.
Складские помещения получили повреждения на территории Киевской области, передает ТАСС.
Кроме того, представители администрации добавили, что аналогичные повреждения зафиксированы на складе, расположенном в Броварском районе.
Ранее в Киеве прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги.
Накануне крупный пожар охватил складские помещения в Бориспольском районе на фоне воздушной тревоги.
Неделей ранее масштабное возгорание произошло на территории логистических объектов в Броварах.