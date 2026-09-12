  • Новость часаВ Киеве прогремели взрывы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом смертельного заболевания
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    18 комментариев
    12 сентября 2026, 21:47 • Новости дня

    Склады повреждены в Бориспольском и Броварском районах Киевской области

    В Киевской области получили повреждения несколько складов

    Tекст: Вера Басилая

    В двух районах Киевской области зафиксированы повреждения складских помещений, сообщили местные власти.

    Складские помещения получили повреждения на территории Киевской области, передает ТАСС.

    Кроме того, представители администрации добавили, что аналогичные повреждения зафиксированы на складе, расположенном в Броварском районе.

    Ранее в Киеве прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги.

    Накануне крупный пожар охватил складские помещения в Бориспольском районе на фоне воздушной тревоги.

    Неделей ранее масштабное возгорание произошло на территории логистических объектов в Броварах.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

    Комментарии (19)
    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    Комментарии (17)
    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции

    Вооруженные силы Украины перебросили технику и боеприпасы в район Чернобыльской АЭС

    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы.

    Киевский режим активно концентрирует силы рядом с местом крупнейшей техногенной катастрофы, передает РИА «Новости». «Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде «КАМАЗов» с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», – сообщила представитель российских силовых структур.

    Собеседница агентства добавила, что завезенные снаряды остаются под охраной украинских солдат. Кроме того, в местах скопления личного состава и вооружений разворачиваются системы радиоэлектронной борьбы. Подобная информация находит косвенное подтверждение в публикациях местных жителей в социальных сетях.

    В августе немецкое издание Der Spiegel писало о возведении оборонительных рубежей и блокпостов на территории зоны отчуждения. Трагическая авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, весной текущего года исполнилось 40 лет с момента катастрофы.

    Тогда радиоактивному заражению подверглись обширные территории России, Белоруссии и Украине. Разрушительное воздействие радиации затронуло почти 8,4 млн человек, сотни тысяч жителей были вынуждены навсегда покинуть загрязненные земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе немецкое издание Der Spiegel сообщило о масштабном строительстве украинских оборонительных сооружений в зоне отчуждения. В прошлом году испанские журналисты заметили активное размещение противотанковых заграждений вокруг атомной электростанции. Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о принудительном рытье окопов на территориях с высоким радиационным фоном.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в США, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, Зеленский постоянно находится в разъездах, тогда как у российского руководства много задач внутри страны.

    «Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», – подчеркнул Лавров в ходе общения с журналистами на полях саммита БРИКС. Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что при желании Зеленский всегда имеет возможность приехать в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.

    Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

    Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможной организацию саммита без проработанной повестки.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги.

    В столице Украины прозвучала серия взрывов на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Информацию о происшествии распространило местное издание «Новости Live». Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение с украинским городом Сумы полностью остановлено, поезда теперь доходят только до станции Конотоп на западе области.

    Движение железнодорожного транспорта на северо-востоке Украины претерпело изменения: поезда больше не доезжают до областного центра, передает РИА «Новости». Теперь конечной станцией для составов стал город Конотоп, расположенный в 128 км западнее.

    «В Сумской области поезда временно будут курсировать до и от станции Конотоп», – говорится в официальном заявлении компании «Украинские железные дороги».

    В настоящее время нет точной информации о том, коснутся ли ограничения маршрутов с юга и востока, которые ранее не проходили через Конотоп. Для компенсации отсутствия поездов местные власти планируют запустить автобусное сообщение между городами.

    Сумская область граничит с тремя российскими регионами, а сам областной центр находится всего в 30 км от границы.

    Российские военные беспилотниками «Герань» поразили объекты железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.

    Взятие под контроль села Писаревка открыло армии России дорогу для наступления на этот областной центр.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предельно ясно довела до мира свою позицию о недопустимости присутствия западных войск на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова главы государства Владимира Путина о возможных последствиях появления иностранных войск в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», – подчеркнул Песков.

    Ранее президент предупредил, что ввод европейского контингента на Украину будет означать прямое столкновение с Россией. Глава МИД Сергей Лавров сравнил гипотетический ввод западных контингентов с созданием «новой Берлинской стены». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Москвы по данному вопросу.

    Комментарии (9)
    12 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Украинский исполнитель Потап внесен в базу данных «Миротворца»

    Tекст: Антон Антонов

    Персональные данные украинского исполнителя Алексея «Потапа» Потапенко появились на скандальном украинском сайте «Миротворец».

    Ресурс обвиняет исполнителя в провокациях и участии в так называемых гуманитарных агрессиях против Украины, передает РИА «Новости».

    Поводом для внесения артиста в базу стали его слова о сложностях выезда с Украины. Потапенко заявлял, что из-за этих трудностей не хочет часто ездить туда и обратно, поэтому подолгу находится за границей. Кроме того, отмечается, что певец не стал добровольно отправляться на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супругу Потапенко Настю Каменских также внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    На Украине ранее появилась петиция с требованием лишить Потапа звания заслуженного артиста из-за его отношения к русскому языку.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 03:19 • Новости дня
    Директор ЗАЭС заявил об охоте Киева на сотрудников станции и их семьи

    Директор ЗАЭС Черничук подтвердил попытки Киева запугать персонал станции

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук согласился с высказыванием представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о том, что Киев начал охоту на сотрудников Запорожской АЭС и их семьи.

    «Трудно не согласиться с нашим постпредом в Вене. Мы говорили, наверное, уже больше, чем полгода, что своими действиями Киев пытается оказать психологическое воздействие на персонал Запорожской АЭС, на жителей города для создания дискомфортной среды, условий, невыносимых для нормальной жизнедеятельности персонала, со всеми вытекающими из этого последствиями», – сказал Черничук.

    По его мнению, украинская сторона рассчитывала, что через несколько недель или месяцев необходимый персонал уедет из города, что позволило бы увеличить риски для станции до максимума. Однако этот план провалился – сотрудники остались на своих местах, передает ТАСС.

    По его словам, персонал подвергался обстрелам социальных объектов и продуктовых магазинов, а также сталкивался с перебоями электричества, воды и, в последние недели, газа. Черничук отметил, что после неудачи с попытками вынудить персонал уехать, участились случаи прямого воздействия на работников станции – как на рабочем месте, так и по дороге домой и во время нахождения в собственных домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил служебный автомобиль сотрудников Запорожской АЭС вблизи распределительного устройства станции.

    При атаке дрона ВСУ на остановку служебного транспорта в Энергодаре погиб один человек, а еще 16 пострадали, большинство из которых – работники станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинские военные сделали смертельно опасной доставку персонала на ЗАЭС из-за минирования дорог в Энергодар.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 06:53 • Новости дня
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Самарская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители! На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», – написал глава региона в «Максе».

    В настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях атаки. Руководитель области призвал граждан соблюдать меры предосторожности, укрыться в безопасных местах и избегать окон.

    Он также попросил жителей не публиковать фото- и видеоматериалы, демонстрирующие работу систем противовоздушной обороны и пролеты дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке БПЛА в Белгородской области погибла женщина и пострадали дети.

    При ударах украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 15:38 • Новости дня
    Западная помощь Киеву сравнялась с украинским ВВП 2021 года
    Западная помощь Киеву сравнялась с украинским ВВП 2021 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем финансовой помощи, выделенной западными партнерами Украине с февраля 2022 года, составил почти 200 млрд долларов и сравнялся с ВВП страны в 2021 году, сообщает издание «Украинская правда».

    Объем финансовой поддержки, направленной западными странами на Украину с февраля 2022 года, достиг почти 200 млрд долларов, что эквивалентно украинскому валовому внутреннему продукту в 2021 году, передает ТАСС. Аналитики издания сравнили зависимость страны от внешних вливаний с пациентом на аппарате искусственного дыхания.

    По мнению экспертов, такая ситуация предоставляет властям беспрецедентную свободу действий. Они могут не учитывать мнение собственных налогоплательщиков и идти на эскалацию конфликта, полагаясь на компенсацию потерь Западом. Однако тенденции в США и Европе вызывают опасения, что в ближайшей перспективе пациента могут «отключить от ИВЛ».

    Ранее Виктор Медведчук обращал внимание на данные европейских социологов о нарастающей усталости от Владимира Зеленского. Политик отмечал, что в Европе все чаще призывают прекратить финансирование Киева. В свою очередь, власти Украины регулярно принимают бюджет с рекордным дефицитом.

    В текущем году была заявлена дыра в бюджете Минобороны в размере 27 млрд долларов. Как писала газета The New York Times, эти запросы удивили европейских чиновников и заставили задуматься об эффективности использования средств. Бывший премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западных кредитов Украина прекратит свое существование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный оценил объем полученного с 2022 года внешнего финансирования почти в 200 млрд долларов. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила сокращение финансовой поддержки Киева со стороны европейских стран. В первые месяцы текущего года европейские государства существенно уменьшили невоенную помощь украинским властям.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

    Комментарии (2)
    Главное
    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией
    Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы

    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

    Перейти в раздел

    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации