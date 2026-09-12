Песков напомнил о приглашении Зеленского в Москву

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским лидером на саммите G20 в Майами, передает ТАСС.

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», – указал представитель Кремля. Приглашение в российскую столицу остается в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кремль подтвердил открытость к прямому диалогу с украинским руководством.

До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.