Ларов и гендиректор ВТО Оконджо-Ивеала одобрили реформу организации

Tекст: Ирма Каплан

«Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», – сказано в Telеgram-канале МИД России.

В ведомстве добавили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО.

XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация в апреле спрогнозировала спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

Министр иностранных дел Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.



