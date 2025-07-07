Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Ларов и гендиректор ВТО Оконджо-Ивеала одобрили реформу организации
Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала подтвердили необходимость реформирования организации в ходе встречи на полях саммита БРИКС.
«Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», – сказано в Telеgram-канале МИД России.
В ведомстве добавили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО.
XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация в апреле спрогнозировала спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.
Министр иностранных дел Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.