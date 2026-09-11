Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?2 комментария
Решетников рассказал об инициативах России в рамках БРИКС
Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме в Нью-Дели предложения по созданию зерновой биржи и независимой финансовой системы стран БРИКС.
«БРИКС на сегодняшний момент – самая сильная площадка для формирования справедливой архитектуры будущей экономики», – отметил Решетников. Доля стран объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности уже достигла 40%.
Участники дискуссий сосредоточились на развитии многосторонней торговой системы вокруг Всемирной торговой организации. Это направление станет важной частью экономической стратегии государств до 2030 года. Особое внимание уделяется туризму, где взаимный поток в 2025 году составил почти 10 млн человек благодаря безвизовому режиму с Китаем, следует из сообщения в Max правительства России.
Россия также выдвинула ряд ключевых инициатив, включая создание единой цифровой зерновой биржи БРИКС для прямых сделок без посредников. Кроме того, Россия предложила сформировать международную инвестиционную платформу, развивать ассоциацию особых экономических зон и укреплять лидерство в климатической повестке.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Нью-Дели.
Путин отметил превышение доли объединения в мировом ВВП отметки в 40%.
До этого страны-участницы БРИКС поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи.