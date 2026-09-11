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    Почему на Украине никого не сажают за коррупцию
    11 сентября 2026, 08:42 Мнение

    Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    В начале сентября 2026 года коррупционные скандалы одновременно вышли на уровень ближайшего окружения президентов Филиппин и Украины. В Маниле арестован бывший спикер Палаты представителей Мартин Ромуальдес, двоюродный брат президента Фердинанда Маркоса – младшего, обвиняемый в получении откатов на сумму свыше 100 млн долларов. В Киеве операция «Карфаген» вскрыла сеть мошеннических кол-центров, действовавших под патронатом сотрудников Генеральной прокуратуры, после чего генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку.

    Обе страны демонстрируют публичную реакцию. Маркос заявил, что он не президент своей семьи и не президент своих друзей. Зеленский провел встречу с Кравченко, после которой тот покинул пост. Здесь параллели заканчиваются.

    На Филиппинах скандал запустил механизм институционального расследования. Специализированный суд вынес постановление об аресте близкого родственника президента, действующие сенаторы задержаны, заморожены банковские счета чиновников и подрядчиков. Министры уходят в отставку, президент публично признает нарушения при расходовании средств и отчитывается о ходе следствия. Арест двоюродного брата президента невозможно списать на имитацию борьбы. Судебная машина оказалась способна перемалывать даже тех, кто входит в семейный круг первого лица.

    Нужно понимать, что и Филиппины, и Украина – среди стран с высоким уровнем коррупции, они соседствуют в соответствующих мировых рейтингах. Однако Филиппины оказались институционально сильнее в вопросе наказания высших должностных лиц за коррупционные преступления.

    На Украине скандалы разгораются с невероятной частотой, но результат всегда одинаков. Чиновники увольняются, иногда исчезают из публичного поля, успевают выехать за границу (привилегия, недоступная ни одному мужчине призывного возраста), но не оказываются за решеткой. Кравченко, который, судя по опубликованным материалам, был тем самым «Шефом», руководившим схемой крышевания мошеннических кол-центров, назвал свою отставку политической. Его заместительница, у которой при обысках нашли драгоценности и дорогие часы, уволилась, но остается на свободе.

    Ранее в коррупции обвинялись посол Украины в США Оксана Маркарова, глава офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы офиса Ирина Мудрая и многие другие – все они лишились должностей, но никто не лишился свободы.

    Показательна судьба Ирины Мудрой, бывшей заместительницы главы офиса президента. Она находится в СИЗО, но и здесь возникает вопрос: является ее арест следствием реальной борьбы с коррупцией или результатом аппаратной войны, в которой Зеленский был вынужден сдать часть команды, чтобы сохранить контроль над остальным? Расследования курируемых европейцами антикоррупционных структур НАБУ и САП зачастую используются не как инструмент правосудия, а как оружие в борьбе за влияние между группами внутри украинской власти и их западными кураторами.

    Разница между странами не в масштабе коррупции, а в том, что происходит с элитами после разоблачений. На Филиппинах расследование ведет к судебным решениям, арестам и публичной дискуссии о пределах ответственности власти. Маркос вынужден действовать в рамках институциональной логики: если суд постановил арестовать его родственника, он не может просто отменить это решение.

    На Украине подобной логики не существует. Коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека – и через несколько месяцев все повторяется. Выход под залог из СИЗО даже после предъявления обвинения на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства в подконтрольных Зеленскому судах либо не имеют перспектив, либо длятся вечно.

    За время правления Зеленского сменилось пять генпрокуроров, но ни один топ-чиновник из его ближайшего окружения не отправился в тюрьму по коррупционным обвинениям.

    Причина в самой природе украинской власти. Зеленский выстроил систему, в которой коррупция является не отклонением, а механизмом управления. Лояльность чиновников покупается допуском к ренте – и если начать по-настоящему преследовать всех причастных, система перестанет функционировать. Поэтому реакция на разоблачения всегда одинакова: убрать с доски тех, кто стал слишком заметен, но сохранить сам принцип.

    Сравнение Филиппин и Украины выявляет принципиальную разницу между двумя типами коррупционных режимов. На Филиппинах коррупция существует внутри системы, но система сохраняет способность к самоочищению. Филиппинские институты, пусть и под давлением обстоятельств, могут работать против интересов правящей семьи. На Украине коррупция стала системообразующим элементом власти, и потому любые антикоррупционные действия неизбежно превращаются в имитацию. Отставки происходят, скандалы освещаются, но никто из по-настоящему важных фигур не несет ответственности.

    Филиппины переживают кризис, который может ослабить президента перед следующими выборами. Но сама способность переживать такой кризис без разрушения государственности говорит о запасе прочности. Пока в Маниле суд выписывает ордера на арест родственников главы государства, в Киеве очередной генпрокурор пишет заявление об отставке, а коррупционная машина продолжает работать в прежнем режиме.

    Итоговая разница предельно проста. На Филиппинах коррупция существует внутри государства. На Украине государство существует внутри коррупции. Именно поэтому филиппинский скандал может ослабить президента, но не разрушить страну. А украинский скандал – даже самый громкий – никогда не затронет тех, кто действительно управляет системой. Потому что система и есть коррупция.

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