Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?10 комментариев
Лукашенко потребовал от США вернуть 44 млн долларов
Лукашенко: США должны вернуть Белоруссии 44 млн долларов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом при условии возврата Минску замороженных американскими банками 44 млн долларов.
Лукашенко назвал условия для возобновления полноценного диалога с Вашингтоном, передает БелТА. Политик подчеркнул, что беседа не должна стать простой формальностью. «Надо понимать: встретились, а что дальше? Поздоровались и разъехались?», – заявил белорусский лидер.
Среди ключевых пунктов возможной сделки Минск рассматривает отмену санкционных ограничений, возобновление работы дипломатических представительств и экспорт калийных удобрений. Сейчас белорусская сторона уже загружает судно с удобрениями для американского рынка. При этом немедленные крупные поставки невозможны из-за действующих контрактов на текущий год.
«Должок верните. 43-44 млн долларов наших в Ситибанке застряли – компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Правительство мне доложило письменно. Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил об отгрузке калийных удобрений в Соединенные Штаты.
Летом белорусский лидер выразил готовность нормализовать отношения с Вашингтоном.
Весной Лукашенко рассказал о подготовке большой сделки с американской стороной.