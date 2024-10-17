На Деловом форуме в Москве протестировали платежную систему BRICS Pay

На форуме БРИКС в Москве раздали промо-карты новой системы BRICS Pay

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве на Деловом форуме БРИКС представили промо-карты будущей платежной системы BRICS Pay, сообщает ТАСС. При регистрации участники форума получают карты с уже начисленными средствами, которые можно использовать для оплаты кофе или сувениров. Карты двусторонние, с лицевой стороны нанесен QR-код, через который можно активировать подарочные 500 рублей.

Оплата с использованием QR-кодов возможна в трех точках Центра международной торговли, где проходит форум. На обороте карты указано, что она является макетом будущей карты, сопряженной с приложением BRICS Pay, и с помощью этой системы можно будет оплачивать товары и услуги в определенные даты октября 2024 года в торговых точках с логотипом BRICS Pay.

Приложение системы открывается через браузер, что делает его универсальным для различных устройств. Регистрация в системе осуществляется с помощью электронной почты, однако верификация через GMail и iCloud может сопровождаться сбоями, в отличие от Yandex и Mail.ru. После входа в приложение для оплаты используется QR-код.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в рамках БРИКС работает над созданием не только расчетной платежной инфраструктуры, но и депозитарной системы Brics-Clear на основе блокчейна, о чем сообщил министр финансов страны Антон Силуанов. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов, подчеркивая важность своевременного решения сложностей. Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли.