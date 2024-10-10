Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».4 комментария
Силуанов сообщил о работе над созданием депозитарной системы Brics-Clear
Силуанов сообщил о работе России по созданию депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне
Россия в рамках БРИКС работает не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы Brics-Clear, основанной на блокчейне, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.
«Помимо расчетной платежной инфраструктуры, мы работали над созданием депозитарной системы стран БРИКС. Она так и называется – Brics-Clear», – приводит слова министра РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что депозитарная система Brics-Clear будет работать на базе блокчейна. По его словам, планируется «создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран», передает ТАСС.
Силуанов также сообщил о работе по созданию перестраховочной компании в рамках БРИКС. Эта инициатива направлена на снижение зависимости от внешних политических факторов.
Министр отметил, что вопрос создания единой валюты БРИКС пока не рассматривается. Вместо этого обсуждается альтернатива в виде финансово-расчетной платежной системы, использующей национальные валюты и цифровые активы.
Министерство финансов России видит увеличение доли стран БРИКС в мировой экономике и объем ВВП стран БРИКС опережает показатели G7, сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 70% замороженных Западом российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear – основном европейском депозитарии ценных бумаг. Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, пояснил, что «эти средства оказались там, так как ЦБ РФ резервировал валютные активы для потенциальной стабилизации курса рубля в рамках устоявшихся международных практик». «Как правило, это были долговые ценные бумаги, выпущенные ЕЦБ и размещенные в депозитарии Euroclear. Именно поэтому их легко удалось обнаружить и заблокировать», – рассказал он.