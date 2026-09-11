Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?10 комментариев
Сбежавший с СВО осужденный застройщик Пруидзе задержан в Москве
В столице задержали сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который заключил контракт с Минобороны после приговора за мошенничество и самовольно покинул часть.
Правоохранительные органы задержали в Москве сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который самовольно покинул воинскую часть в зоне СВО, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя инициативной группы дольщиков.
Ранее Пруидзе был четырежды судим за мошенничество и нанесение ущерба покупателям недвижимости. Последние приговоры касались повторной продажи апартаментов в жилом комплексе «Горизонт» в Адлере. В мае прошлого года его приговорили к пяти годам колонии, после чего он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.
В июле прошлого года против застройщика возбудили дело об оставлении части, а в октябре объявили в международный розыск. Тогда же появилось новое дело о мошенничестве по заявлениям дольщиков ЖК «Горизонт».
Комплекс «Горизонт» также связан с делом бизнесмена Рубена Татуляна, обвиняемого в мошенничестве. Краснодарский краевой суд вскоре начнет заочное рассмотрение его дела, так как он находится за границей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Молдавия выдала России обвиняемых в хищении средств у покупателей сочинской недвижимости.
В июне столичные правоохранители задержали группу строительных мошенников.
Ранее столичный суд объявил в розыск сбежавшего на специальную военную операцию фигуранта дела о крупном мошенничестве.