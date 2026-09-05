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    Украина стремительно теряет детей
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине Украины
    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
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    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 14:24 • Новости дня

    МВД: Убийство супружеской пары в Подмосковье произошло из-за бизнес-конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спор из-за бизнеса стал причиной убийства пожилых супругов в Московской области, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

    «По предварительной информации, между бизнес-партнерами произошел конфликт из-за финансового вопроса, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в оппонента и его жену из незарегистрированного пистолета», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Супруги погибли на месте. Чтобы скрыть следы, злоумышленник расчленил тела, разложил останки по пакетам и закопал в разных местах на участке возле своего дома.

    Тревогу забил сын погибшей женщины. Житель Москвы обратился в полицию с заявлением, что его мать 1971 года рождения и отчим 1965 года рождения перестали выходить на связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области 65-летний пенсионер застрелил знакомую супружескую пару.

    Днями ранее житель подмосковного Видного расчленил своего знакомого из-за ревности.

    В июле правоохранительные органы задержали исполнителя заказного убийства пермского бизнесмена.

    5 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

    Мэр Москвы Сергей Собянин удостоен звания Героя Труда Российской Федерации

    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.

    В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.

    В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

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    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    4 сентября 2026, 21:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел

    Биолог Гниненко оценил угрозу глобальной катастрофы из-за исчезновения пчел

    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Угроза массового вымирания пчел еще недавно считалась одной из серьезных глобальных проблем, но в последние годы о ней говорят значительно реже. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, от чего действительно умирали пчелы и удалось ли человечеству избежать связанной с их исчезновением экологической катастрофы.

    «Каждая проблема прежде всего требует вдумчивого анализа причин ее появления. Ажиотаж из-за нескольких фактов, особенно если они поданы эффектно, но не вполне достоверно, не ведет к продуктивному решению проблемы. Проблемы с пчелами, которые еще несколько лет назад причисляли к глобальным, во многом из этого числа», – говорит Гниненко.

    Он подчеркивает, что рассуждения о массовой гибели пчел небеспочвенны в тех случаях, когда насекомые попадают под обработку полей или садов пестицидами. Однако происходит это зачастую потому, что пчеловоды и фермеры не согласовывают свои действия.

    «Если четко координировать необходимые обработки растений и вывоз пасек на цветущие гречишные, подсолнечниковые и другие поля и не допускать пчел на них во время обработки, то и гибели этих насекомых не будет», – пояснил эксперт.

    По его словам, однозначно определить, почему сегодня эта проблема не имеет такой огласки, как раньше, сложно. Однако одним из важных факторов могло стать улучшение взаимодействия между фермерами и пчеловодами.

    «Мне кажется, очень важно, что улучшилось взаимопонимание между фермерами и пчеловодами. Если строго следовать всем известным правилам, то гибель пчел от пестицидов будет минимальной. А если следовать только своим потребностям, не обращая внимания на других, тогда пчелы и будут главной жертвой», – считает собеседник.

    Он полагает, что люди постепенно учатся вести хозяйство так, чтобы учитывать интересы друг друга, что позволяет уменьшать потери. Кроме того, появляются новые пестициды и технологии их применения, повышающие безопасность.

    «Уверен, что ничего страшного не произойдет. Люди научатся и растения защищать, и пчелам вреда не приносить. Жаль, если для этого потребуется много времени: тогда могут быть потери как у пчеловодов, так и у фермеров. Труд обоих нужен людям, поэтому надо активно искать взаимопонимание», – заключил Гниненко.

    Ранее прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности руководителей трех сельхозпредприятий за нарушения при обработке полей химикатами. Инцидент произошел в июле в Большемуртинско-Сухобузимском округе, где погибло более 20 млн пчел, а от пострадавших пчеловодов поступило 22 заявления. Проверка хозяйств показала, что аграрии превышали допустимые дозировки пестицидов и распыляли их днем в период активного сбора нектара.

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    4 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США единственными в ООН отвергли новую карту мира

    США проголосовали против резолюции ООН в поддержку карты Equal Earth

    США единственными в ООН отвергли новую карту мира
    @ Strebe/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выступил против принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, назвав инициативу частью широкой идеологической повестки.

    Соединенные Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции в поддержку картографической проекции Equal Earth, передает ТАСС. Эта проекция точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира.

    За документ проголосовали 164 государства. При этом шесть стран воздержались, среди них Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.

    Перед голосованием американский представитель призвала полностью отклонить документ. Она заявила, что Вашингтон рассматривает инициативу как часть более широкой «идеологической повестки», а не нейтральную попытку исправить искажения.

    Кроме того, по мнению американской стороны, подобные резолюции отвлекают организацию от вопросов международного мира и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американская делегация впервые проголосовала против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    Позже Вашингтон воздержался при принятии антироссийского документа Генеральной Ассамблеи ООН. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

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    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве

    Кличко: Стена и перекрытие здания СБУ в Киеве разрушены после удара

    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве
    @ Agentur Wehnert/M. Granzdrorfer/Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешняя стена и перекрытия здания Службы безопасности Украины обрушились после взрыва в Киеве, на месте происшествия продолжают работу спасатели, сообщил мэр Виталий Кличко.

    Здание СБУ получило серьезные повреждения в результате взрыва в центре украинской столицы, рассказал Кличко, передает ТАСС. Инцидент привел к частичному обрушению конструкций строения.

    «Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания», – написал мэр украинской столицы в своем Telegram-канале.

    Градоначальник добавил, что вспыхнувший после происшествия пожар уже удалось ликвидировать. При этом спасатели и другие экстренные службы продолжают работу на месте взрыва.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ.

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    4 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент попадания беспилотника в здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    На кадрах видно, как дрон влетает в здание, после чего происходит взрыв.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    В июле Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Видео попадания БПЛА в здание СБУ в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в мессенджере Max.

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    4 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Венгрия отозвала посла из Москвы

    МИД Венгрии отозвал посла из Москвы Норберта Конкоя без назначения замены

    Венгрия отозвала посла из Москвы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия отозвала своего посла из Москвы Норберта Конкоя, временно возложив руководство дипмиссией на Габора Гергича.

    Министерство иностранных дел Венгрии отозвало из Москвы посла Норберта Конкоя, однако нового руководителя дипломатического представительства пока не назначило, передает РИА «Новости». Сейчас дипмиссией руководит временный поверенный Габор Гергич.

    Указ об освобождении Норберта Конкоя от должности был опубликован в «Правительственном вестнике» 31 июля. Этим же документом была оформлена отставка руководителей 22 посольств и трех постоянных представительств Венгрии.

    В мае глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что новое правительство страны будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии официально признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Глава венгерского министерства обороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел Анита Орбан объяснила смену посла в Польше изменением политического курса страны.

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    4 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения, собравшая значительно больше участников, чем планировалось изначально.

    Несколько сотен протестующих собрались у здания учреждения на улице Фридрихштрассе, передает ТАСС. «Мосты вместо стен», – под таким девизом организовала мероприятие партия BSW.

    Изначально планировалось участие 200 граждан, однако после официального решения властей Германии о закрытии культурного центра количество активистов резко увеличилось.

    Демонстранты принесли национальные триколоры двух стран и знамена с изображением голубя мира. Собравшиеся держали плакаты с призывами убрать руки от России, прекратить поставки оружия на Украину и обеспечить поражение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ глава МИД России Сергей Лавров анонсировал прекращение работы отделений Института Гете. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе исключил возможность судебного оспаривания данного шага.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

    Депутат Гончаренко: НАБУ начало следственные действия в офисе Зеленского

    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины начали следственные мероприятия в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проведение следственных мероприятий в офисе Зеленского, передает ТАСС. «НАБУ проводит следственные действия в офисе (Зеленского)», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Иные подробности происходящего на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники НАБУ также обыскали офис генпрокурора Украины.

    Ранее силовики пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой. Позже Высший антикоррупционный суд отправил бывшую чиновницу под стражу на 60 суток.

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    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    4 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Японское химическое оружие нашли в 20 километрах от границы России

    ОЗХО: Японское химическое оружие нашли в 20 километрах от границы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что арсеналы японского химического оружия в Китае представляют угрозу для российской границы.

    Тарабрин, находящийся с визитом в КНР, рассказал об арсеналах химического оружия времен Второй мировой войны, передает ТАСС. «Там же буквально в 20 километрах от одного из сайтов российская граница», – подчеркнул он.

    Такие объекты, по словам дипломата, несут серьезную угрозу для населения и окружающей среды. Утечка может привести к заражению почвы и нанести вред людям.

    Эта проблема актуальна для России, так как один из арсеналов находится в районе города Хуньчунь в китайской провинции Цзилинь, которая граничит с Приморским краем. Из-за плохого состояния снарядов существует риск утечки, что ставит под угрозу подземные воды и другие компоненты окружающей среды.

    Ранее Россия и Китай призвали Японию уничтожить оставленное на китайской территории химическое оружие.

    Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин усомнился в честности работавших на Украине экспертов организации.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил об ужасных преступлениях японской Квантунской армии.

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